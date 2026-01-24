El transporte público en el Estado de México (Edomex) ampliará su servicio, especialmente en el Mexibús, que proporcionará conexión directa con el Metro de la Ciudad de México (CDMX). El Gobierno ha decidido modernizar este transporte con el objetivo de facilitar la movilidad de los miles de pasajeros que diariamente se trasladan hacia la capital del país.

Este plan de movilidad ofrecerá nuevas alternativas para reducir tiempos de traslado. Conoce los detalles de la ampliación de la Línea 3 y prepárate para viajar de una forma más práctica. Ten en cuenta la ruta completa que podrán disfrutar los pasajeros próximamente.

Ya es una realidad: el Mexibús enlazará con el Metro CDMX y este será su trayecto total (foto: archivo).

Actualizaciones sobre la ampliación de la Línea 3 del Mexibús

Este proyecto tiene como finalidad fortalecer la red de transporte que vincula el área metropolitana con la CDMX, siendo parte del Plan Integral de Intervención en la Zona Oriente del Edomex.

La ampliación facilitará a los usuarios llevar a cabo viajes más eficientes y optimizar la conexión de la unidad con otros sistemas de transporte en la capital.

Fortalecer la red de transporte.

Optimizar la conexión con otros sistemas.

Facilitar viajes más eficientes.

Explora las recientes estaciones de la Línea 3 del Mexibús

Inversión del Edomex para la ampliación del Mexibús

Las autoridades estatales han informado que la obra requerirá una inversión de 600 millones de pesos. Se prevé que su culminación se realice a finales de 2026, tras la ejecución de los ajustes necesarios en los carriles confinados y en los patios de encierro.

Se anticipa que la finalización de la obra se produzca a finales de 2026, una vez que se lleven a cabo los ajustes pertinentes en los carriles confinados y en los patios de encierro.