La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente detalló que los autos con placa extranjera no circularán de acuerdo a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

Los conductores mexicanos que atiendan contingencias, necesiten atención médica o transporten personas que requieran ayuda podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones, informó el Gobierno de México.

Los coches que no podrán circular sábado, 24 de enero de 2026.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.