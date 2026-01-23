Ni inglés ni chino. Este es el idioma que deberías aprender.

El crecimiento de Corea del Sur como potencia tecnológica, industrial y comercial ha impulsado el interés global por aprender coreano, un idioma que hoy se perfila como clave para los negocios internacionales. México no es la excepción y su vínculo económico con empresas surcoreanas va en aumento.

Ante este panorama, El Colegio de México abrió inscripciones para un curso que permite aprender coreano desde cero, enfocado en desarrollar habilidades comunicativas básicas y conocimientos culturales estratégicos para el mundo laboral y empresarial.

Aprender coreano

La formación está dirigida a personas sin conocimientos previos y busca responder a la creciente demanda de profesionales capaces de comunicarse con industrias y marcas coreanas presentes en México.

El idioma que conecta con las grandes industrias

El curso tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen competencias en comprensión auditiva, expresión oral, escrita y lectora. “Este curso de lengua coreana brinda al estudiante la capacidad lingüística-comunicativa del idioma en un nivel básico”, señala la descripción oficial.

El programa también incorpora elementos culturales clave. Los alumnos aprenderán sobre la vida cotidiana, la etiqueta social y la cultura contemporánea de Corea del Sur, lo que resulta fundamental para los negocios internacionales.

Corea del Sur y su peso en la economía mexicana

Empresas surcoreanas de sectores como automotriz, tecnología, energía y manufactura han fortalecido su presencia en México. Dominar el idioma se convierte en una ventaja competitiva directa para quienes buscan integrarse a estas industrias.

“El objetivo principal es que los estudiantes desarrollen habilidades en el idioma coreano a través de actividades básicas”, indica la fuente, destacando la relación entre lengua, cultura y contexto profesional.

En la industria automotriz y autopartes, empresas como KIA Motors, Hyundai Motor Group o Hankook Tire, son claves para la economía y el empleo en México. Además, en el sector de la electrónica y la tecnología, Samsung Electronics y LG Electronics, también incentivan a que más personas en México quieran aprender este idioma dejando atrás el clásico aprendizaje del inglés como idioma de los negocios.

Aprender coreano para entrar a la industria surcoreana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo es el curso y qué aprenderás

El curso se imparte en modalidad en línea, con una duración total de 120 horas. Incluye clases dinámicas, ejercicios prácticos y actividades culturales como el uso de canciones populares coreanas.

Correcta pronunciación y comprensión de sonidos

Vocabulario y estructuras gramaticales

Niveles de cortesía y respeto

Aplicación del idioma en situaciones reales

Nociones culturales y sociales de Corea del Sur

Las sesiones se desarrollan de febrero a junio de 2026, con evaluaciones de medio término y final, y una constancia al acreditar al menos el 60% del curso.

"Este curso brinda al estudiante la capacidad lingüística-comunicativa del idioma en un nivel básico", El Colegio de México. El Colegio de México

Costos, horarios y requisitos de inscripción

El curso tiene una duración total de tres meses, del 2 de febrero al 29 de junio de 2026, y se impartirá en modalidad en línea los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas (tiempo de la CDMX), con sesiones de dos horas y un total de 120 horas de clase.

El costo es de $8,500 para público en general; $3,000 para estudiantes externos e INAPAM; $6,000 para profesores externos y $1,800 para la comunidad COLMEX.