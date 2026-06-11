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A pocos días de que arranque el Mundial 2026, una noticia comenzó a circular con fuerza entre los creadores de contenido de toda Latinoamérica: viajar a Estados Unidos con una simple visa americana para grabar, transmitir en vivo o documentar el torneo podría salir muy caro.
Las autoridades migratorias lanzaron una advertencia directa y sin rodeos, y dejaron en claro que quienes no cumplan con las nuevas exigencias podrían ser deportados de inmediato.
La visa ya no será suficiente: Estados Unidos deportará a influencers que graben así durante el Mundial 2026
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, fue clara: la visa B-2 sirve únicamente para turismo, ocio o visitas familiares, y bajo ninguna circunstancia habilita actividades remuneradas.
Para las autoridades, generar contenido digital que produzca ganancias mientras se está en el país, ya sea por publicidad, patrocinios o acuerdos con marcas, se considera trabajo no autorizado, sin importar que la persona haya entrado como simple visitante.
La visa que si necesitás si querés cubrir el Mundial 2026 como influencer
Ante este panorama, la alternativa que señalan las autoridades es la visa O-1, reservada para personas con habilidades extraordinarias en disciplinas como el arte, el deporte, los negocios o el entretenimiento.
Si tu plan es viajar para grabar, monetizar y compartir contenido del Mundial 2026 de forma profesional, tramitar este permiso antes de salir de tu país podría ser la diferencia entre disfrutar el torneo o terminar en un vuelo de regreso antes de tiempo.
Si bien el anuncio generó atención y debate, aún existen interrogantes sobre la forma en que se implementará la medida. Hasta ahora, no se reportó de manera pública operativos generalizados de inadmisión ni sanciones migratorias dirigidas específicamente a influencers o creadores de contenido.
Tus propias publicaciones pueden ser la prueba: así te pueden cancelar la visa americana y deportarte
El dato que más preocupa a los creadores es este: las redes sociales pueden jugar en tu contra. Las autoridades advirtieron que las propias publicaciones, videos y transmisiones funcionan como evidencia de que hubo una actividad lucrativa durante la visita.
Las consecuencias incluyen cancelación inmediata de la visa americana, deportación y restricciones para volver a ingresar al país.
Con más de 5 millones de asistentes esperados y un gasto estimado de más de 11.000 millones de dólares, el control sobre los influencers será, sin dudas, uno de los temas más calientes de este Mundial.