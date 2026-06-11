A pocos días de que arranque el Mundial 2026, una noticia comenzó a circular con fuerza entre los creadores de contenido de toda Latinoamérica: viajar a Estados Unidos con una simple visa americana para grabar, transmitir en vivo o documentar el torneo podría salir muy caro.

Las autoridades migratorias lanzaron una advertencia directa y sin rodeos, y dejaron en claro que quienes no cumplan con las nuevas exigencias podrían ser deportados de inmediato.

La visa ya no será suficiente: Estados Unidos deportará a influencers que graben así durante el Mundial 2026

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, fue clara: la visa B-2 sirve únicamente para turismo, ocio o visitas familiares, y bajo ninguna circunstancia habilita actividades remuneradas.

Para las autoridades, generar contenido digital que produzca ganancias mientras se está en el país, ya sea por publicidad, patrocinios o acuerdos con marcas, se considera trabajo no autorizado , sin importar que la persona haya entrado como simple visitante.

Visa americana y Mundial 2026: Estados Unidos endurece los controles migratorios sobre influencers y creadores de contenido que generen ingresos durante el torneo. Fuente: Shutterstock

La visa que si necesitás si querés cubrir el Mundial 2026 como influencer

Ante este panorama, la alternativa que señalan las autoridades es la visa O-1, reservada para personas con habilidades extraordinarias en disciplinas como el arte, el deporte, los negocios o el entretenimiento .

Si tu plan es viajar para grabar, monetizar y compartir contenido del Mundial 2026 de forma profesional, tramitar este permiso antes de salir de tu país podría ser la diferencia entre disfrutar el torneo o terminar en un vuelo de regreso antes de tiempo.

Si bien el anuncio generó atención y debate, aún existen interrogantes sobre la forma en que se implementará la medida. Hasta ahora, no se reportó de manera pública operativos generalizados de inadmisión ni sanciones migratorias dirigidas específicamente a influencers o creadores de contenido.

Tus propias publicaciones pueden ser la prueba: así te pueden cancelar la visa americana y deportarte

El dato que más preocupa a los creadores es este: las redes sociales pueden jugar en tu contra. Las autoridades advirtieron que las propias publicaciones, videos y transmisiones funcionan como evidencia de que hubo una actividad lucrativa durante la visita.

Las consecuencias incluyen cancelación inmediata de la visa americana, deportación y restricciones para volver a ingresar al país.

Con más de 5 millones de asistentes esperados y un gasto estimado de más de 11.000 millones de dólares, el control sobre los influencers será, sin dudas, uno de los temas más calientes de este Mundial.