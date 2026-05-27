El mercado hipotecario español lleva casi dos años sin dar señales de fatiga. En marzo de 2026 se constituyeron 46.661 hipotecas sobre viviendas, un 9% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la cifra más alta para un mes de marzo desde 2010 y el vigésimo primer mes consecutivo de crecimiento interanual.

El importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, un 10,1% más que hace un año. Entre enero y marzo, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 9,7% y el capital prestado un 21,5%. En total, el primer trimestre cerró con 131.554 operaciones, la cifra más alta desde 2011.

Por qué el mercado hipotecario sigue creciendo a este ritmo

El factor que más explica el dinamismo del sector es el nivel de los tipos de interés. El tipo medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas en marzo se situó en el 2,84%, con un plazo medio de 25 años. Es el decimocuarto mes consecutivo por debajo del 3%, y la cifra es inferior al 2,97% registrado hace un año.

“Dado que el tipo de interés medio se mantiene por debajo del 3% por decimocuarto mes consecutivo, muchas de las hipotecas que se revisen en los próximos meses lo harán con cuotas más bajas”, señaló Ferrán Font, director de Estudios del portal pisos.com.

Para María Matos, portavoz de Fotocasa, el mercado sigue aprovechando el “dulce momento” antes de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés.

La cantidad de hipotecas entregadas durante marzo en España. Pixabay

Fijo contra variable: qué prefieren los hipotecados en 2026

El debate entre hipoteca fija e hipoteca variable lleva tiempo resuelto a favor de la primera. En marzo, el 63,8% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo fijo, porcentaje que lleva siete meses consecutivos por encima del 60%. Solo el 36,2% optó por el tipo variable.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas a tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo, una diferencia mínima que explica en parte por qué la mayoría de los compradores sigue prefiriendo la seguridad del tipo fijo pese a que el diferencial apenas existe.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones se redujo un 28,3% en tasa anual en marzo. Las novaciones —modificaciones con la misma entidad— cayeron un 25,2%, y las subrogaciones al deudor —cuando cambia el titular— un 43,7%. En cambio, las subrogaciones al acreedor —cuando cambia el banco— subieron un 8%.

Dónde más crecieron las hipotecas en marzo

Los datos del INE muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas. Las tres regiones con mayor crecimiento anual en el número de hipotecas sobre viviendas en marzo fueron la Comunidad Foral de Navarra (+60,4%), Aragón (+45,4%) y la Comunidad de Madrid (+19,1%).

En el extremo contrario, las mayores caídas correspondieron a Galicia (-20,7%), Castilla y León (-16,6%) y el País Vasco (-12,3%).

Qué esperan los expertos para los próximos meses

El crecimiento sostenido tiene sus límites, y los expertos ya apuntan a una moderación próxima. Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, fue explícito: “La concesión sigue muy fuerte; si siguiéramos así, volveríamos a cifras de 2010, pero no creemos que se sostenga”. Añadió que “la subida del tipo fijo va a frenar parte del crecimiento”, aunque matizó que el impacto será gradual y no implicará un cambio brusco de ciclo.

Matos apunta en la misma dirección. El mercado se encamina hacia una fase de estabilización, no tanto por un deterioro de las condiciones de financiación como por el encarecimiento de los precios, que está tensionando al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda. “Una demanda que pierde capacidad de compra y una oferta que continúa siendo insuficiente”, resumió la portavoz de Fotocasa.