Luego de que la misión a la Luna de Artemis II revelara que sus astronautas llevaron a bordo este nutritivo dulce italiano, se pone en relevancia la orden que tienen las autoridades migratorias en el AICM para evitar su transporte libre en los vuelos. En línea con esto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refuerza la vigilancia sobre productos untables. Tras la reciente aparición de la Nutella en la misión espacial de Artemis II se avivaron las alertas sobre la consistencia de estos alimentos en vuelos comerciales y su prohibición. Autoridades de la Secretaría de Marina y seguridad aeroportuaria del AICM advierten que sustancias densas como la cajeta o la nutella están estrictamente reguladas. El incumplimiento de estas normas de seguridad puede derivar en retrasos significativos para todos los pasajeros. Bajo las normativas internacionales de seguridad aérea, productos como la Nutella, la cajeta, mermeladas, mieles y hasta el propio helado son clasificados como “geles”. Esta categorización impide que sean transportados en el equipaje de mano si superan los 100 ml por envase, sin importar su valor nutricional. Los filtros de seguridad en el AICM utilizan tecnología de escaneo que identifica densidades específicas. Si el producto excede el límite permitido y no está correctamente documentado en el equipaje de carga, el personal de seguridad procederá al decomiso inmediato del artículo antes de permitir el abordaje. Si un pasajero intenta ocultar estos productos o se resiste a entregarlos durante la inspección, las autoridades pueden determinar que representa un riesgo para el orden del vuelo. En casos de confrontación o desacato, la policía aeroportuaria tiene la facultad de impedir el abordaje. Incurrir en estas faltas implica perder el producto y algo más, puede causar que el pasajero sea bajado del avión para una revisión exhaustiva. Esto conlleva la pérdida del vuelo, sanciones administrativas y posibles multas por retrasar las operaciones logísticas de la terminal aérea.