El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se reunió con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar para refrendar el compromiso del municipio con el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El encuentro forma parte de la estrategia nacional para atender el rezago habitacional en zonas de alta demanda como la frontera norte. Durante el encuentro, Burgueño destacó la coordinación activa que Tijuana mantiene con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para contribuir a la meta nacional de construcción de 1 millón 800 mil viviendas, con foco en jóvenes y familias de bajos ingresos. Las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar de SEDATU están diseñadas para ser funcionales, accesibles y bien conectadas con lugares de interés público. Cada vivienda tiene una superficie de 60 metros cuadrados donde cuentan con: Además, todas las casas cuentan con conexiones a agua potable, energía eléctrica y drenaje, cubriendo así los requerimientos esenciales para una vida digna. El costo de adquisición es de aproximadamente 600 mil pesos, considerablemente inferior al valor comercial promedio en el mercado mexicano. “Desde Tijuana, trabajamos en coordinación con la Secretaría para contribuir al cumplimiento de la meta nacional”, señaló el alcalde Burgueño Ruiz, al subrayar que el esfuerzo apunta a garantizar el acceso a un hogar digno para los sectores más vulnerables de la ciudad. En un contexto de fuerte presión demográfica en la frontera norte, el compromiso de Tijuana con la meta nacional de vivienda se consolida como un eje estratégico del gobierno de Burgueño Ruiz para mejorar las condiciones de vida de miles de familias en la ciudad. La Sedatu, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) han anunciado que comenzó el proceso de registro para el Programa Vivienda para el Bienestar, y así acceder a una de las cerca de dos millones de propiedades que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía. Para registrarse, las personas deberán presentar en original y copia: El plan habitacional está dirigido principalmente a jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad o pertenecientes a una comunidad indígena. A través de financiamiento a tasa cero, créditos, y subsidios para mejorar o construir tu vivienda, el objetivo es que más personas tengan acceso a una vivienda adecuada.