Militares y policías afiliados a Caja Honor podrán acceder a proyectos de vivienda con beneficios especiales.

El Ejército Nacional y la Policía continúan siendo dos de las instituciones con mayor reconocimiento en Colombia. Además de representar una oportunidad laboral estable, miles de uniformados buscan ingresar a estas entidades por los beneficios económicos y sociales que ofrecen para ellos y sus familias.

Uno de los incentivos más atractivos está relacionado con el acceso a vivienda. Actualmente, muchos integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía pueden acceder a programas especiales para comprar casa nueva con facilidades de financiación, subsidios y créditos adaptados a sus necesidades.

En ese contexto, Caja Honor y Colsubsidio impulsan una alianza que busca facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP para uniformados afiliados, con proyectos disponibles en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

Caja Honor y Colsubsidio lanzan beneficios de vivienda para militares y policías

La alianza entre Caja Honor y Colsubsidio está dirigida exclusivamente a militares y policías afiliados a la caja promotora de vivienda. El objetivo es que los uniformados puedan acceder a proyectos inmobiliarios con condiciones especiales y alternativas de financiación más flexibles.

A través de esta iniciativa, los beneficiarios podrán adquirir vivienda nueva, construir, remodelar o mejorar su hogar mediante diferentes líneas de crédito. Además, el programa incluye opciones para acceder a subsidios que ayudan a disminuir el valor final de la compra o incluso apoyar el pago de arriendo.

Cómo funcionan los créditos para comprar vivienda VIS y VIP en Colombia

Los créditos disponibles para uniformados permiten financiar vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) con plazos que van desde los 60 hasta los 240 meses, lo que facilita cuotas más ajustadas al presupuesto de cada familia.

Otro de los beneficios es que el crédito también puede cubrir gastos adicionales relacionados con el proceso de compra, como escrituración, acabados y adquisición de electrodomésticos básicos. De esta manera, los solicitantes cuentan con una ayuda más amplia para completar el proyecto de vivienda.

La alianza incluye opciones para construir, remodelar o mejorar vivienda propia. Shutterstock

En qué ciudades pueden comprar vivienda los militares y policías

Los proyectos disponibles se encuentran principalmente en Bogotá y distintos municipios de Cundinamarca. Entre las zonas habilitadas aparecen ciudades y municipios como Soacha, Girardot, Tocancipá y Villeta, donde existen alternativas para diferentes presupuestos y necesidades.

Los uniformados interesados deben seleccionar el proyecto inmobiliario que mejor se adapte a sus ingresos y posteriormente iniciar el proceso de solicitud del crédito. Según lo informado por las entidades, la preaprobación puede realizarse en cerca de 30 minutos, agilizando el trámite para los compradores.

Uniformados pueden recibir hasta 30 millones para completar la cuota inicial

Uno de los puntos que más llama la atención de esta campaña es la posibilidad de acceder a apoyos económicos para completar la cuota inicial de la vivienda. Algunos solicitantes podrían recibir hasta 30 millones de pesos como parte del proceso de financiación.

Adicionalmente, la alianza contempla otras oportunidades para los afiliados, como la posibilidad de vender lotes o terrenos a través de estudios técnicos, jurídicos y financieros realizados por especialistas. Mientras la convocatoria continúe vigente, miles de militares y policías podrán aplicar a estos beneficios para cumplir el sueño de tener vivienda propia.