El Gobierno de México puso en marcha un esquema de vivienda que permitirá a familias sin acceso a Infonavit o Fovissste obtener casa propia mediante subsidios, créditos a tasa cero y apoyos directos. El arranque se dio en Teotihuacán, donde comenzaron a construirse las primeras 96 viviendas. “Con mucha emoción, hoy en Teotihuacán pusimos en marcha el programa Vivienda para el Bienestar… Iniciamos con la construcción de 96 viviendas… la meta son 36 mil viviendas en todo el EdoMex”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez, al destacar que el proyecto busca garantizar el derecho a la vivienda. El programa está dirigido a personas que actualmente rentan o no cuentan con seguridad social en materia de vivienda. A través de la Conavi, el gobierno ofrece alternativas para quienes tradicionalmente han quedado fuera del sistema. “Si no eres persona derechohabiente, puedes acceder al programa… cumpliendo requisitos como ingresos limitados y pertenecer a población prioritaria”, señala el Gobierno federal en la convocatoria oficial. El plan forma parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsa la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país, priorizando regiones con mayor rezago habitacional. En el Estado de México, la meta es alcanzar 36 mil casas, iniciando con proyectos en zonas estratégicas. “En equipo, los tres órdenes de gobierno avanzamos para garantizar el derecho a la vivienda”, sostuvo Delfina Gómez, subrayando el enfoque social del programa.