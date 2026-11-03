La producción de gasolina Premium se concentró en la refinería de Dos Bocas.

En esta noticia Caída en la producción de premium

Durante el tercer trimestre del año, Pemex vendió 134,216 barriles de gasolina de alto octanaje en el país, pero apenas produjo 16,166 barriles en las siete refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Solo 4 refinerías produjeron gasolina premium en el tercer trimestre. Shutterstock

Estos datos, publicados en la Base de Datos Institucional de la Empresa del Estado implican que Pemex importó 88% del total de la gasolina Premium que se vende en el país.

La petrolera presumió durante su reporte financiero del tercer trimestre que el proceso de crudo en el SNR alcanzó un millón 143 mil barriles diarios, lo que significó un incremento de 13.8% respecto al mismo periodo del año previo y su nivel más alto desde 2014.

“Este desempeño impulsó un crecimiento de 15.5% en la producción total de petrolíferos, con aumentos de 15.9% en gasolinas y 23.3% en diésel, cuyos volúmenes registraron máximos en más de una década”, dijo la empresa que lidera Juan Carlos Carpio.

Pemex añadió que los volúmenes de ventas nacionales de petrolíferos crecieron 13.5% respecto al tercer trimestre de 2025, impulsados por las ventas conjuntas de gasolinas y diésel, que aumentaron 18.0% y alcanzaron sus niveles más altos desde 2018.

“Esto refleja la fortaleza de la presencia comercial de Pemex en el mercado nacional y su consolidación como el principal comercializador de combustibles en el país”, dice el comunicado de la empresa.

Caída en la producción de premium

En el tercer trimestre del año, la gasolina de alto octanaje representó poco más de 17% de la venta total de gasolinas en México, al alcanzar 134,216 barriles diarios; sin embargo, la producción del combustible de alto octanaje apenas representó 4% del total de las gasolinas procesadas en las siete refinerías.

De las siete plantas del país, Cadereyta, Madero y Salina Cruz no produjeron ni un barril de este combustible en el periodo de referencia, mientras que 78% del total se produjo en la refinería “Olmeca”, lo que equivale a 12,686 barriles.

Mientras tanto, en Tula se produjeron 1,896 barriles diarios; en Minatitlán la producción de gasolina Premium alcanzó 1,326 barriles diarios (menos del 1% de las ventas totales) y en Salamanca apenas se extrajeron en total 286 barriles diarios de gasolina Premium.