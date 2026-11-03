Ubicado a 3,660 msnm, el Paso de Cortés es hoy un destino de montaña en un parque nacional accesible desde Edomex, Puebla y Morelos.

En 1519, Hernán Cortés atravesó una de las rutas montañosas más sorprendentes de México para llegar a México-Tenochtitlán. El recorrido pasó entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, a más de 3,600 metros de altura, por un camino que representaba un desafío para los expedicionarios.

Más de 500 años después, el Paso de Cortés conserva su importancia histórica y continúa recibiendo viajeros que buscan conocer este paisaje de alta montaña, ubicado en una región que comprende territorios del Estado de México, Puebla y Morelos.

¿Cuál es el Paso de Cortés y qué características tiene?

El Paso de Cortés es un puerto montañoso situado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Se encuentra aproximadamente a 3,660 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el parque comprende territorios del Estado de México, Puebla y Morelos. El paso es uno de sus puntos de acceso y permite contemplar las elevaciones volcánicas que caracterizan esta región del centro del país.

En 1519, Cortés cruzó el paso entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl como estrategia para llegar a Tenochtitlán sin emboscadas. Shutterstock

El motivo estratégico por el que Hernán Cortés atravesó esta ruta en 1519

El 1 de noviembre de 2026 se cumplieron 507 años desde que Cortés salió de Cholula acompañado por más de 4,000 hombres. Su objetivo era avanzar hacia México-Tenochtitlán, por lo que eligió un camino accidentado entre los dos volcanes.

Según el arqueólogo Ismael Arturo Montero García, en su investigación publicada por Arqueología Mexicana, la elección tenía una finalidad estratégica: avanzar por terrenos agrestes, donde los mexicas no esperaban una incursión de ese tipo, y reducir el riesgo de sufrir emboscadas.

El paso, sin embargo, ya tenía importancia antes de la llegada de los españoles. Era un corredor comercial y ritual utilizado por las poblaciones prehispánicas y recibía el nombre de Cuauhíchcac, que significa “tajón del águila”, según las referencias históricas recuperadas por el investigador.

Durante aquella expedición también se produjo el ascenso de Diego de Ordaz hacia el Popocatépetl, una hazaña que tuvo repercusiones políticas y simbólicas para los conquistadores.

¿Se puede visitar actualmente el Paso de Cortés?

Más de cinco siglos después de aquella expedición, el Paso de Cortés sigue siendo un destino para turistas, excursionistas y aficionados a las actividades de montaña.

La CONANP mantiene información oficial para organizar las visitas al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Uno de los accesos principales parte de Amecameca, desde donde hay aproximadamente 23 kilómetros hasta el paso.

También existen alternativas de llegada desde Puebla y Morelos, tanto en transporte particular como mediante conexiones de transporte público.

¿Qué peligros presenta el recorrido para los viajeros?

La altitud es uno de los principales desafíos. A más de 3,600 metros sobre el nivel del mar, la menor disponibilidad de oxígeno puede provocar malestar, especialmente en quienes no están acostumbrados a la altura.

También pueden presentarse bajas temperaturas, fuertes vientos, neblina y cambios repentinos en las condiciones meteorológicas . Por eso, los visitantes deben llevar ropa adecuada y consultar las condiciones de acceso antes de emprender el viaje.

Además, hay una restricción fundamental: está prohibido ascender al volcán Popocatépetl debido a su actividad eruptiva. La CONANP mantiene esta prohibición desde 1994 y establece que quienes practican montañismo deben respetar las zonas autorizadas.