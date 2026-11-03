Los títulos de la empresa fundada por Anthony Hatoum escalaron hasta los u$s59.80 por unidad.

Las acciones de Tiendas 3B subieron más de 3% en las primeras operaciones de la jornada del 3 de noviembre, luego de que la cadena de tiendas de descuento duro (hard discount) reportara crecimientos de doble dígito mejores a los estimados al tiempo que pone presión a competidores como OXXO, Tiendas Bara y Mi Bodega Aurerá.

Los títulos de la empresa fundada por Anthony Hatoum escalaron hasta los u$s59.80 por unidad, un avance de 5.1% frente a la jornada previa. El movimiento representó su mejor desempeño intradía desde agosto, cuando las acciones cerraron con una ganancia de 16.31%.

El reporte financiero mostró que el crecimiento de Tiendas 3B continúa respaldado principalmente por sus establecimientos de mayor antigüedad. Aunque la compañía aceleró la apertura de nuevas unidades, las tiendas que ya forman parte de su red siguen siendo el principal motor de expansión de sus ingresos.

Tiendas 3B pone presión a OXXO, Bara y Bodega Aurrerá

Las ventas en mismas tiendas (same-store sales) aumentaron 20.5% durante el tercer trimestre, por encima del crecimiento de 17.9% registrado en el mismo periodo del año anterior y de 17.7% estimado por los analistas.

“Nuestro crecimiento de ingresos sigue superando significativamente al del sector minorista mexicano”, escribió el presidente y director ejecutivo de Tiendas 3B.

Frente a la competencia, Tiendas 3B marcó un mejor ritmo de crecimiento. De acuerdo con el reporte financiero de FEMSA, OXXO mostró un incremento de 9.2%; al tiempo que Bara registró un alza de 10.3% en ventas en mismas tiendas.

Durante el periodo, Tiendas 3B inauguró 141 nuevas tiendas netas, con lo que alcanzó una red de 3,765 establecimientos al 30 de septiembre de 2026. En paralelo, abrió cuatro centros de distribución, para llegar a un total de 25 al cierre del trimestre.

“Nuestras prioridades siguen siendo la expansión disciplinada de nuestra red de tiendas y la mejora constante de nuestra propuesta de valor para el cliente”, escribió Hatoum en una carta dirigida a los inversionistas.

En términos operativos, el EBITDA de Tiendas 3B ascendió a MXN$1,327 millones, frente a los MXN$404 millones reportados durante el mismo trimestre del año anterior.