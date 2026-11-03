Compra con tarjeta entre el 13 y 17 de noviembre de 2026 en comercios participantes para entrar automático al sorteo del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el Buen Fin 2026 tendrá un sorteo en México con una bolsa de $400 millones de pesos destinada a consumidores. La iniciativa contempla premios individuales de hasta $250,000 pesos para quienes realicen compras durante los días establecidos y cumplan con las condiciones oficiales.

Para participar, no será necesario completar un registro adicional: las operaciones elegibles se incorporarán automáticamente cuando se paguen con tarjetas bancarias participantes en comercios inscritos en el programa. Sin embargo, no todas las compras serán válidas y existen productos excluidos.

¿Cuánto dinero sortea el SAT por el Buen Fin 2026?

El organismo tributario destinará $400 millones de pesos a los consumidores que participen en la edición 14 del Sorteo El Buen Fin. Según el comunicado SAT 62-2026, publicado el 28 de octubre, habrá 321,261 premios individuales, incluido uno principal de $250,000 pesos.

Entre los premios previstos también se encuentran 60 de $20,000 pesos y 150,100 de $500 pesos. El resto se distribuirá en distintas categorías, con recompensas que pueden alcanzar los $15,000 pesos.

La bolsa total del sorteo asciende a $500 millones de pesos, pero los $100 millones restantes corresponden exclusivamente a los comercios participantes .

El SAT destinará una bolsa de 400 millones de pesos para consumidores en la edición 14 del Sorteo El Buen Fin 2026. X - @SATMX

¿Cuánto debes gastar para participar en el sorteo?

Para entrar al sorteo del SAT es necesario realizar una compra mínima de $250 pesos en una sola operación. No importa si se trata de productos o servicios, siempre que la transacción cumpla con los requisitos establecidos.

Además, las compras deben realizarse entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026 , durante los cinco días del Buen Fin.

El pago debe efectuarse con una tarjeta de crédito o débito emitida por una institución bancaria participante. También es indispensable que el establecimiento esté registrado oficialmente en el programa.

Los productos que quedan excluidos para participar del sorteo

No todas las operaciones realizadas durante el Buen Fin 2026 serán consideradas para el sorteo. El SAT establece que únicamente participan las compras que reúnan las condiciones de fecha, monto, medio de pago y establecimiento.

En ese sentido, hay compras que no contarán para estar dentro del sorteo, tal como:

Compras de vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco y medicamentos

Productos o artículos que atenten contra la salud.

¿Cómo participar y cuándo se conocerán los ganadores?

Los consumidores no necesitan inscribirse ni completar un formulario para entrar al Sorteo El Buen Fin 2026. Cuando una compra cumple con los requisitos, queda incorporada automáticamente a la selección de operaciones participantes.

A partir del 27 de noviembre, los usuarios podrán consultar si su compra fue considerada para el sorteo mediante el número de su tarjeta, desde el minisitio oficial del SAT.

El sorteo se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas, en las oficinas centrales del organismo en Ciudad de México. Por su parte, la transmisión será en vivo a través del canal oficial del SAT en YouTube.

Los resultados estarán disponibles desde el 7 de diciembre y los premios se depositarán directamente en la tarjeta utilizada para la compra ganadora.