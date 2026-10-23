El testamento establece quiénes recibirán los bienes y en qué proporción, de acuerdo con la voluntad expresada por la persona, lo que contribuye a dar certeza jurídica a sus seres queridos.

En México existen distintas modalidades de testamento, cada una con características y requisitos específicos establecidos en la legislación civil. Conocer sus diferencias permite identificar qué tipo de documento se ajusta a las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta la última voluntad que determina el destino de los bienes después del fallecimiento.

Las autoridades definen el testamento como un acto personalísimo, revocable y libre mediante el cual una persona con capacidad legal dispone de sus bienes y derechos, además de establecer determinadas obligaciones para después de su muerte.

La ayuda no es automática: depende de la edad, el régimen de pensión, las semanas cotizadas y otros requisitos oficiales. Magnific

Contar con este documento permite dejar claras las decisiones del testador y reducir la posibilidad de desacuerdos entre sus familiares. También puede evitar gastos adicionales y facilitar los trámites relacionados con la sucesión, que en ausencia pueden convertirse en procedimientos costosos.

¿Quiénes pueden hacer un testamento en México?

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, las personas mayores de 16 años que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales pueden otorgar un testamento, siempre que expresen su voluntad de forma libre, consciente y clara, conforme a los requisitos legales aplicables.

¿Qué tipos de testamento existen?

La legislación civil mexicana contempla distintas modalidades de testamento, tradicionalmente clasificadas en ordinarias y especiales. Entre ellas se encuentran las siguientes:

Testamentos ordinarios

Testamento público abierto: es una de las modalidades más utilizadas. Se otorga ante un notario público, quien formaliza la voluntad del testador y asesora sobre los requisitos legales correspondientes.

Testamento público cerrado: el testador presenta su disposición en un documento cerrado, cuyo contenido permanece reservado hasta que se cumplen las condiciones legales para conocerlo.

Testamento ológrafo: es aquel que la persona redacta de su puño y letra. Su otorgamiento está sujeto a requisitos específicos, entre ellos los relativos a la edad y al depósito o resguardo del documento.

Testamento público simplificado: se relaciona con la adquisición de determinados inmuebles destinados a vivienda y se formaliza ante notario en la escritura correspondiente, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

Testamentos especiales

Testamento privado: puede utilizarse en circunstancias excepcionales previstas por la ley, por ejemplo, cuando una situación grave impide recurrir a las formas ordinarias.

Testamento militar: contempla supuestos específicos para integrantes de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las condiciones establecidas legalmente.

Testamento marítimo: está previsto para determinadas circunstancias en las que una persona se encuentra a bordo de una embarcación.

Testamento hecho en país extranjero: permite formalizar la última voluntad fuera de México, de acuerdo con las normas aplicables y los requisitos para su reconocimiento legal.

Las modalidades disponibles y sus requisitos pueden variar según la legislación civil aplicable, por lo que es recomendable consultar con una notaría antes de elegir el tipo de documento.

¿Cuáles son los pasos para hacer un testamento?

Para tramitar un testamento público abierto, una de las opciones más habituales, se recomienda seguir estos pasos:

Elegir una notaría: contactar al contactar al notario público de preferencia y solicitar una cita para iniciar el trámite. Reunir la documentación: presentar la identificación oficial y los documentos que solicite la notaría. Entre ellos pueden figurar la CURP, el acta de nacimiento y la información necesaria para identificar los bienes y a las personas designadas como beneficiarias. Definir cómo se distribuirá el patrimonio: establecer quiénes serán los herederos y legatarios, así como la forma en que se repartirán los bienes. Designar a un albacea: elegir a la persona que se encargará de cumplir las disposiciones testamentarias y gestionar los asuntos relacionados con la herencia. La notaría indicará los datos que deben proporcionarse.