La Educación Básica, Media Superior y Superior tendrán criterios específicos para el uso del celular en las aulas y esucelas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que desde este martes 3 de noviembre de 2026 entrará en vigor una regulación para restringir el uso de celulares en todas las escuelas públicas y particulares de Educación Básica.

La medida fue acordada por unanimidad con las autoridades educativas del país, luego de una consulta al magisterio nacional, e impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que los dispositivos no podrán utilizarse durante la jornada escolar, incluido el recreo. La disposición busca establecer reglas para el uso de herramientas digitales dentro de los planteles educativos.

¿En qué casos podrán utilizar celulares los alumnos?

Durante un videomensaje por la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027, Delgado explicó que habrá excepciones para determinadas situaciones.

Los celulares podrán utilizarse cuando formen parte de actividades pedagógicas previamente planeadas y orientadas por los docentes, así como ante emergencias u otros casos extraordinarios relacionados con las necesidades de la comunidad educativa.

El acuerdo para la regulación del uso de celulares en escuelas consiste en que:

Para Educación Básica , no se usará el celular durante la jornada escolar

Para Educación Media Superior , se realizará un uso responsable y seguro con limitaciones según cada institución

Para Educación Superior, se fomenta el uso responsable y seguro.

“Queremos agradecer la participación de más de medio millón de maestras y maestros en la consulta sobre este tema tan importante”, señaló el funcionario.

El Gobierno de México apuesta por un uso responsable de celulares en las ecuelas y hace un llamado a los padres y maestros. Gbbierno de México

¿Qué establece la nueva regulación de celulares en las escuelas?

La disposición contempla restricciones para el uso del celular durante toda la jornada escolar , con las siguientes excepciones ya mencionadas:

Actividades pedagógicas: cuando el uso del dispositivo esté previamente planeado y dirigido por las y los docentes.

Emergencias: cuando sea necesario utilizar los teléfonos ante una situación de este tipo.

Casos extraordinarios: cuando existan necesidades específicas de la comunidad educativa que justifiquen su utilización.

Delgado Carrillo también pidió a maestras y maestros informar sobre estas medidas a las comunidades escolares, mediante asambleas y reuniones con las familias.

El secretario señaló que más del 81% del magisterio consultado durante el Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva estuvo a favor de establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de los dispositivos digitales.

La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum con apoyo de, Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Gobierno de México

Cuál es el objetivo de restringir el uso de celulares en las escuelas

La SEP busca que los planteles mantengan espacios de aprendizaje y convivencia presencial, con reglas claras para el uso de tecnologías dentro de las aulas.

“El celular o las pantallas solo se podrían usar para alguna emergencia o algún tema particular de las niñas y los niños, lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares. El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, indicó Sheinbuam en una conferencia.

“ A partir del 3 de noviembre ya no podrá utilizarse el celular como una herramienta educativa en la escuela , la pantalla, ni tampoco en el recreo”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Las medidas fueron publicadas el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contó con un plazo de 30 días para la realización de asambleas informativas en las escuelas sobre el contenido del acuerdo, a fin de iniciar su implementación este 3 de noviembre.