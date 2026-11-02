Ante las condiciones previstas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos del SMN y extremar precauciones, especialmente en las regiones afectadas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias de fuertes y rachas de viento de hasta 80 km/h en distintos estados del noroeste de México. De acuerdo con el reporte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país interactuará con un río atmosférico y con el nuevo frente frío, que se aproximará a Baja California.

Estas condiciones favorecerán precipitaciones en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

El SMN prevé además oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Fuente: EFE Toni Albir

En otras regiones del país, varios canales de baja presión, combinados con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, provocarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior de México mantendrá condiciones estables y una baja probabilidad de precipitaciones en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Alerta del SMN por frente frío y fuertes lluvias

Durante el lunes 2 de noviembre, las precipitaciones más intensas, de entre 25 y 50 milímetros, se registrarán principalmente en:

Baja California

Sonora

Norte de Baja California Sur

Chihuahua

Al mismo tiempo, las vaguadas que se extienden sobre el interior del país y la península de Yucatán interactuarán con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Esta combinación favorecerá lluvias aisladas en regiones del occidente, centro, sur, oriente y sureste, incluida la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre?

El descenso de las temperaturas se concentrará en zonas serranas de distintos estados. El pronóstico para los próximos días es el siguiente:

Lunes 2 de noviembre

Durante la madrugada del martes se esperan temperaturas mínimas de:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Martes 3 de noviembre

Para la madrugada del miércoles, las temperaturas mínimas previstas son:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 4 de noviembre

Durante la madrugada del jueves, el pronóstico señala: