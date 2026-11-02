A diferencia de la señal de PARE, el triángulo blanco invertido con bordes rojos no exige detener completamente el vehículo en todas las circunstancias.

El triángulo blanco con un borde rojo que aparece en algunas intersecciones de las calles no es un elemento decorativo ni una señal que deba pasarse por alto. Se trata de una señalización vial restrictiva que tiene un significado específico dentro del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX).

Para comprender su función, primero es necesario conocer que las señales de tránsito en México se dividen en distintas categorías. Entre ellas se encuentran las restrictivas, que establecen obligaciones, límites y prohibiciones; las preventivas, que advierten sobre posibles riesgos en el camino; y las informativas, que brindan indicaciones sobre destinos, servicios y sitios de interés.

El incumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México puede derivar en distintas sanciones, según sea la gravedad de la infracción cometida. Shutterstock

El triángulo blanco con contorno rojo pertenece al grupo de las señales restrictivas y su función es indicar que los conductores deben ceder el paso.

¿Qué significa la señal de tránsito con un triángulo con borde rojo y el centro blanco?

Esta señal de tránsito tiene características particulares que permiten identificarla: es de color blanco, cuenta con un borde rojo y presenta una punta orientada hacia abajo.

De acuerdo con la normativa, este símbolo indica que el automovilista debe reducir la velocidad y, si las condiciones del cruce lo requieren, detener completamente el vehículo para permitir que pasen aquellos conductores que tienen prioridad en la intersección.

Esto significa que no basta con disminuir la velocidad al aproximarse. El conductor debe observar el tránsito y determinar si necesita detenerse para evitar interferir con la circulación de otros vehículos.

Otros triángulos de tránsito que tienen significados diferentes

Aunque existen señales con diseños similares, sus colores y orientación pueden modificar por completo el mensaje que transmiten.

Por ejemplo, hay un triángulo blanco con borde verde y una punta orientada hacia arriba, cuya función es señalar preferencia de paso. En este caso, indica que el conductor tiene prioridad frente a los vehículos que cruzan o se incorporan desde otra vía.

También existe otra variante que incorpora un dibujo en su interior. Este permite identificar qué tipo de vehículo cuenta con prioridad de circulación en determinado tramo.

Por eso, aunque las tres señales tienen una forma triangular y comparten algunos elementos visuales, es importante reconocer sus diferencias para interpretar de forma correcta las indicaciones viales.

¿Por qué es importante conocer el significado de estas señales?

Las autoridades de tránsito indican que la identificación correcta de las señales de tránsito es fundamental para prevenir accidentes, especialmente en cruces e intersecciones donde coinciden vehículos que circulan en distintas direcciones.

No respetar una indicación de ceda el paso puede provocar colisiones laterales y poner en riesgo tanto a los automovilistas como a otros usuarios de la vía pública.

Por ello, la próxima vez que encuentres un triángulo blanco con borde rojo en una intersección, recuerda que su mensaje es claro: debes ceder el paso y detenerte si las condiciones del tránsito así lo requieren.