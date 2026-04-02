No todos los destinos más buscados para Semana Santa están frente al mar. Mientras miles de personas miran hacia la costa, hay otra opción que gana terreno en silencio y empieza a captar la atención de quienes buscan precios bajos y menos saturación. En medio del inicio del periodo vacacional, un tipo de turismo distinto se posiciona entre familias, adultos mayores y viajeros que priorizan el descanso sin gastar de más. La clave no está solo en el precio, sino en lo que incluye la experiencia. Aunque muchos todavía no lo tienen en el radar, este destino reúne características que lo vuelven cada vez más elegido. Y lo más llamativo es que sigue ofreciendo tarifas accesibles en plena temporada alta. La opción que crece en preferencia durante Semana Santa son los Centros Vacacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que combinan hospedaje, naturaleza y precios accesibles para distintos perfiles de viajeros. El IMSS cuenta con cuatro complejos principales: Estos centros vacacionales IMSS en Semana Santa ofrecen hoteles, cabañas, zonas de campamento y balnearios, con capacidad para miles de visitantes. La infraestructura permite alojar tanto a familias como a grupos grandes, incluso en temporadas de alta demanda. Además, mantienen tarifas accesibles y esquemas de descuento dirigidos a derechohabientes, personas adultas mayores y trabajadores del Instituto. Esto los posiciona como una alternativa más económica frente a destinos tradicionales. Uno de los principales atractivos de los centros vacacionales IMSS en Semana Santa son las actividades incluidas y el contacto con la naturaleza, sin costos elevados adicionales. Entre las opciones disponibles se destacan: Otro punto relevante es que algunos complejos permiten el ingreso con mascotas, siempre que se cumplan requisitos como cartilla de vacunación vigente, uso de correa y pago de una cuota adicional. En cuanto a los descuentos en centros vacacionales IMSS en Semana Santa, se mantienen durante 2026 bajo un esquema que prioriza el acceso al descanso. Esto permite que más personas puedan viajar sin salir de presupuesto, en una temporada donde los precios suelen aumentar en otros destinos.