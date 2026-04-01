Con la llegada de Semana Santa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un beneficio que impacta directamente en el bolsillo de sus afiliados. Se trata de descuentos de hasta el 50% en servicios turísticos, una medida que busca incentivar el descanso y el acceso a opciones recreativas. El anuncio generó interés entre trabajadores y jubilados, ya que representa una oportunidad para vacacionar a menor costo. Sin embargo, no todos conocen cómo funciona este beneficio ni quiénes pueden acceder. Los descuentos del IMSS son aplicables en hospedaje y diversos servicios recreativos. Este beneficio permite acceder a opciones más económicas en uno de los periodos turísticos más demandados. Los centros están ubicados en distintas regiones del país y cuentan con instalaciones como albercas, áreas verdes y actividades familiares, lo que los convierte en una alternativa accesible para vacacionar sin salir de México. El programa busca fomentar el turismo social y facilitar el descanso a bajo costo, permitiendo que más derechohabientes puedan viajar sin afectar significativamente su economía. Además, los descuentos se aplican directamente sobre las tarifas habituales, generando un ahorro considerable. El beneficio está dirigido a derechohabientes del IMSS, incluyendo: Para aprovechar los descuentos, es necesario acreditar la afiliación al instituto mediante los documentos correspondientes, lo que permite validar el acceso al beneficio. En algunos casos, la disponibilidad puede variar según el centro vacacional y la demanda durante la temporada, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación.