En México, se pueden encontrar numerosos lugares que ofrecen aguas termales, muchos de los cuales son poco conocidos, lo que favorece que la tranquilidad sea un aspecto fundamental en la experiencia. Por esta razón, un gran número de personas elige emprender un viaje en automóvil hacia destinos que están rodeados de naturaleza o donde las aguas termales son el principal atractivo. En la actualidad, muchas personas buscan espacios que les permitan descansar, relajarse y distanciarse de la rutina cotidiana, así como del bullicio urbano y el estrés acumulado tras las celebraciones de fin de año, ya sean Navidad, Año Nuevo u otras festividades. Si lo que realmente necesita es hallar un lugar que le ayude a aliviar el estrés acumulado desde finales del año pasado, no puede dejar de visitar esta maravillosa playa. Si usted se siente atraído por las playas y anhela escapar de la vida urbana sin alejarse demasiado, la playa Agua Caliente, ubicada en el encantador pueblo de La Ventana en Baja California Sur, representa una opción sumamente recomendable. A lo largo del año, sus aguas se mantienen cálidas a una temperatura óptima y su oleaje es apacible. Las vistas son ideales para disfrutar de un atardecer o un amanecer, donde se puede contemplar una maravillosa fusión de colores en el cielo, que abarca tonalidades de naranja, fucsia y violeta. El entorno natural que rodea este sitio, caracterizado por montañas y aguas cristalinas, contribuye a que su estancia sea sumamente placentera, gracias a la pureza de la naturaleza que lo envuelve. Al llegar, una de las primeras impresiones que tendrá, además de las impresionantes vistas, será la presencia de pequeñas pozas, que no son de origen natural, sino que han sido creadas por los propios habitantes del pueblo o por turistas que han visitado el lugar. Es importante tener en cuenta que el agua siempre estará caliente, por lo que se recomienda extremar las precauciones al ingresar. Las temperaturas pueden ser realmente elevadas, lo que podría causar lesiones en la piel o incluso quemaduras en las manos o pies, que son las primeras partes del cuerpo en entrar en contacto con el agua. A pesar de la distancia que separa el sitio de la Ciudad de México, su proximidad al encantador pueblo de La Ventana, ubicado al sur de La Paz, facilita un acceso ágil y conveniente. Para llegar a la playa Agua Caliente, es imperativo dirigirse hacia el norte por el Corredor Isla Cerralvo en dirección a Nopal. Posteriormente, será necesario girar a la izquierda para continuar por el Corredor Isla Cerralvo. Más adelante, deberás girar a la derecha en dirección a C. Delfino Castro Calderón. Continuarás por el Corredor Mar de Cortez y, finalmente, girarás a la derecha, donde alcanzarás tu destino final.