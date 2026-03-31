La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que impacta directamente a pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La resolución abre la puerta al embargo de cuentas individuales en las Afore bajo ciertas condiciones. Este fallo no implica que todos los ahorros estén en riesgo, pero sí establece que, en casos específicos, los recursos pueden ser utilizados para cumplir con obligaciones legales pendientes. La decisión ha generado debate por su impacto en la seguridad financiera de los jubilados. La resolución de la SCJN establece que las cuentas administradas por las Afore pueden ser sujetas a embargo bajo ciertas condiciones específicas. El criterio se basa en que ciertos derechos tienen carácter prioritario y deben garantizarse incluso por encima de otros intereses patrimoniales. Por ello, los recursos acumulados en estas cuentas no son completamente intocables. Sin embargo, el embargo no es automático ni generalizado. Cada caso debe evaluarse mediante un proceso legal que determine la procedencia de la medida, respetando los derechos de todas las partes involucradas. El Máximo Tribunal señaló que los recursos en las Afore están destinados al sustento en el retiro, pero pueden utilizarse en casos excepcionales para cumplir obligaciones prioritarias. El fallo reconoce que estos fondos tienen una naturaleza social, aunque no absoluta, por lo que pueden destinarse a proteger derechos de terceros, como menores o dependientes económicos. Este criterio establece un precedente que redefine su protección y permite a los jueces aplicar estas medidas en casos similares.