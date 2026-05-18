El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró oficialmente un nuevo hospital en Mérida que ya es considerado uno de los complejos médicos más grandes e importantes de México. La obra cuenta con 669 camas, 82 consultorios y más de 48 especialidades médicas para atender a miles de pacientes del sureste del país. Las autoridades destacaron que el nuevo centro de salud busca fortalecer la infraestructura hospitalaria pública y ampliar el acceso a servicios médicos especializados. El proyecto también apunta a reducir la saturación en otros hospitales de la región y mejorar los tiempos de atención para los pacientes. El nuevo Hospital General del IMSS está ubicado en Mérida, Yucatán, y cuenta con una infraestructura de gran escala orientada a la atención de pacientes de alta especialidad. El complejo dispone de 669 camas hospitalarias y 82 consultorios médicos. Además, el centro ofrecerá más de 48 especialidades médicas, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura sanitaria en la región. Entre los servicios previstos se encuentran áreas de cirugía, atención materno-infantil, medicina interna y urgencias. Las autoridades señalaron que el hospital fue diseñado con equipamiento moderno y tecnología médica avanzada para mejorar la calidad de atención. También contará con áreas especializadas para diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Con esta inauguración, el IMSS busca consolidar uno de los proyectos hospitalarios más ambiciosos del país en términos de capacidad e infraestructura médica. El hospital contará con más de 48 especialidades médicas, además de servicios de urgencias, cirugía y hospitalización para consultas generales y casos de alta complejidad. Entre las áreas disponibles estarán medicina interna, pediatría, ginecología, traumatología y distintas ramas quirúrgicas, además de espacios para estudios clínicos y atención integral. Las autoridades señalaron que el complejo tendrá capacidad para atender una alta demanda diaria gracias a sus decenas de consultorios y cientos de camas. La apertura del hospital busca beneficiar a miles de pacientes de Yucatán y estados cercanos con atención médica especializada, además de reducir tiempos de espera y traslados a otros centros del país. Especialistas señalan que la nueva infraestructura ayudará a disminuir la saturación en hospitales públicos con alta demanda, mejorando consultas, cirugías y atención de padecimientos complejos. La incorporación de más de 48 especialidades también permitirá diagnósticos más rápidos y tratamientos integrales. El proyecto forma parte de la estrategia federal para fortalecer el acceso gratuito a la salud pública en México.