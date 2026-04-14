La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) volvió a poner a la Luna en el centro de la conversación científica tras los avances del programa Artemis, especialmente con la misión Artemis II. En ese contexto, se reavivó un viejo debate y muchos volvieron a recordar uno de los mitos más extendidos sobre el satélite: que su superficie es completamente gris, una idea que la ciencia ya había refutado hace décadas. Aunque a simple vista la Luna parece una superficie uniforme y apagada, los análisis científicos muestran que su apariencia esconde una compleja variedad de colores vinculados a su composición mineral. Misiones como Clementine y el Lunar Reconnaissance Orbiter permitieron mapear con gran precisión la composición mineral de la Luna. A partir de estos estudios, los científicos identificaron una variedad de tonalidades asociadas a materiales específicos: Estas variaciones confirman que la superficie lunar es mucho más diversa de lo que parece a simple vista y que cada región presenta características geológicas propias. La apariencia gris de la Luna observada desde la Tierra responde a propiedades físico-ópticas del regolito lunar y a limitaciones del sistema visual humano. El regolito lunar posee una reflectancia espectral relativamente baja (albedo promedio ≈ 0,12) y bastante homogénea en el rango visible. Esto implica que refleja la radiación solar sin picos cromáticos pronunciados, es decir, sin favorecer de manera significativa longitudes de onda específicas que generen colores intensos. A su vez, la iluminación lunar está dominada por luz solar directa dispersada, pero con una saturación cromática muy reducida. En estas condiciones, el sistema visual humano opera en un régimen cercano a la visión escotópica o mesópica, donde predominan los bastones sobre los conos en la retina. Los bastones son altamente sensibles a la luminancia, pero prácticamente no discriminan el color. Como resultado, aunque la superficie lunar presenta variaciones mineralógicas (basaltos oscuros, anortositas más claras) que implican diferencias sutiles en el espectro reflejado, estas no son resueltas por el ojo humano en condiciones normales de observación, produciendo una percepción global acromática que interpretamos como gris. Conocer de qué color es la Luna va mucho más allá de una simple cuestión visual: su identificación es clave para la investigación científica. Cada tonalidad revela información valiosa y actúa como una huella que permite reconstruir la historia geológica del satélite. Gracias a estos estudios, los expertos pueden: