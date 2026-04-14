En México, conducir no es un derecho absoluto, sino una autorización sujeta a condiciones físicas y mentales que garanticen la seguridad vial. En ese contexto, las autoridades recordaron los criterios médicos para la expedición de licencias de conducir, estableciendo que existen ciertos diagnósticos que pueden impedir de manera definitiva obtener o renovar este documento. La medida busca reducir riesgos en las calles y prevenir accidentes asociados a condiciones de salud que afectan la capacidad de manejo. Las enfermedades que pueden inhabilitar de forma definitiva a una persona para conducir son aquellas que comprometen tres capacidades clave: la percepción (ver y oír correctamente), la toma de decisiones (procesamiento cognitivo) y la ejecución motora (reacción y control del vehículo). En el caso de las enfermedades neurológicas degenerativas, como el Alzheimer en fases avanzadas, el deterioro no solo implica pérdida de memoria, sino también desorientación espacial, dificultad para interpretar señales de tránsito y fallas en la toma de decisiones en tiempo real. Por su parte, el Parkinson en etapas severas puede generar rigidez muscular, temblores incapacitantes y lentitud extrema en los reflejos, lo que vuelve inviable una conducción segura. Otro grupo crítico es el de los trastornos que implican pérdida súbita de la conciencia, como la epilepsia no controlada. Desde el punto de vista médico-legal, el problema no es solo la enfermedad en sí, sino su imprevisibilidad. Un episodio convulsivo representa un riesgo inmediato tanto para el conductor como para terceros, por lo que, si no existe un control clínico sostenido, la inhabilitación suele ser definitiva. En cuanto a la salud visual, los estándares son especialmente estrictos. No se trata únicamente de “ver bien”, sino de contar con agudeza visual, campo visual periférico y capacidad de adaptación a cambios de luz. Patologías como la ceguera parcial, el glaucoma avanzado o la degeneración macular severa reducen drásticamente la capacidad de detectar peatones, vehículos o señales, incluso si el conductor percibe que “puede manejar”. Finalmente, las enfermedades cardiovasculares también entran en evaluación cuando implican riesgo de eventos súbitos, como síncopes (desmayos), arritmias graves o insuficiencia cardíaca avanzada. Desde la medicina preventiva, cualquier condición que pueda provocar una incapacidad repentina mientras se conduce es considerada de alto riesgo. En todos estos casos, el criterio de las autoridades no es punitivo, sino preventivo: se basa en evidencia clínica y en estándares internacionales de seguridad vial. Cuando el diagnóstico indica que la condición es irreversible o progresiva, y que compromete de manera sostenida las capacidades necesarias para conducir, la decisión suele ser definitiva: la persona no es considerada apta para renovar su licencia de conducir. Para tramitar o renovar la licencia en México, es obligatorio cumplir con ciertos requisitos médicos que varían según el estado, pero que en general incluyen evaluaciones de vista, audición, reflejos y estado general de salud. En algunos casos, si existe un diagnóstico previo, las autoridades pueden solicitar certificados médicos más detallados o incluso evaluaciones especializadas. Si el dictamen concluye que la condición del solicitante representa un riesgo para la conducción, la renovación puede ser rechazada, ya sea de manera temporal o permanente. La decisión final no recae únicamente en el solicitante. Son las autoridades de tránsito, en conjunto con personal médico autorizado, quienes evalúan cada caso con base en normativas locales y criterios de seguridad. Además, en ciertos estados existen mecanismos de revisión periódica para conductores con enfermedades crónicas, lo que permite monitorear su evolución. Sin embargo, cuando se trata de padecimientos irreversibles o progresivos, el fallo puede ser definitivo: la licencia de conducir no se renueva y la persona pierde el permiso para conducir de forma permanente. Este endurecimiento en los controles responde a una lógica clara: priorizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, incluso cuando eso implique restringir el derecho individual a conducir.