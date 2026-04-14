Cada vez que un negocio solicita a un cliente su Constancia de Situación Fiscal como requisito para emitir una factura, incurre en una práctica que puede considerarse contraria a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. No es una práctica irregular menor: está sancionada expresamente en el artículo 83, fracción IX, del mismo código. En esa línea, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que este documento —que contiene información sensible como domicilio fiscal, actividades económicas y obligaciones tributarias del contribuyente— no forma parte de los requisitos para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Pedirlo como condición es ilegal. Las sanciones ya están establecidas y van desde los 21,420 pesos hasta los 122,440 pesos, según la gravedad del caso. Para emitir una factura electrónica (CFDI) válida ante el SAT, se necesita cierta información. Actualmente, los datos correctos y obligatorios del receptor son: Estos datos pueden compartirse mediante una cédula de datos fiscales o directamente proporcionándolos a un emisor, sin necesidad de entregar la Constancia de Situación Fiscal completa, que contiene información adicional. Si te encuentras en esa situación, tienes derecho a negarte. La ley está de tu lado: proporcionar únicamente los cinco datos fiscales básicos es suficiente para que cualquier emisor genere un CFDI válido. No existe fundamento legal que justifique la entrega de la constancia completa. En casos donde la práctica sea reiterada o la empresa insista, el SAT prevé la posibilidad de reportarlo ante la autoridad. La constancia no tiene fecha de vencimiento ni requiere renovación periódica —solo se actualiza cuando hay cambios en el RFC— por lo que tampoco existe pretexto de “vigencia” para solicitarla constantemente. El SAT reconoció abiertamente que esta costumbre está muy arraigada en el país. El mensaje de la autoridad es claro: estar acostumbrado a hacerlo no lo hace legal, y las multas que vienen son reales. La Constancia de Situación Fiscal (CSF) contiene información sensible y detallada del contribuyente que va más allá de los datos básicos necesarios para facturar. Entre esos datos se incluyen: Por este motivo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advierte que no es necesario compartir la constancia completa en todos los casos, ya que expone información personal y fiscal que podría utilizarse de forma indebida.