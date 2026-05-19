Es hoy | Por única vez la Luna pasará lo más cerca de Júpiter posible: quienes podrán observar este fenómeno.

La cercanía entre la Luna y Júpiter será el momento más llamativo de un mayo que no afloja. El mes arrancó el día 2 con el asteroide Vesta en oposición, visible con binoculares. Entre el 5 y el 6, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas dejó hasta 60 trazos por hora en el cielo previo al amanecer, cada uno un fragmento del cometa Halley.

El 13 y el 15, Saturno y Marte se acercaron a la Luna en el cielo matutino. El 18, el cúmulo globular M13, con cientos de miles de estrellas a 25.000 años luz, ocupó una posición favorable para telescopios.

Cómo se podrá ver la Luna pegada a Júpiter en el cielo

Después de las 20 horas, mirando hacia el oeste, la Luna aparecerá inusualmente próxima a Júpiter, ese punto fijo de luz amarillo-anaranjada que no deja dudas. Venus, aún más brillante, completa el trío. No hace falta ningún instrumento .

La Luna pasará lo más cerca de Júpiter posible esta noche.

A qué hora se podrá ver en México

La conjunción exacta entre la Luna y Júpiter ocurre el 20 de mayo a las 12:37 (hora del centro de México, UTC-6), cuando ambos astros comparten la misma ascensión recta y quedan a apenas 3° 05′ de distancia. A esa hora, sin embargo, estarán bajo el horizonte y no serán visibles.

El momento para verlos es la noche anterior y esa misma noche: desde las 18:41 y hasta las 22:02, la Luna y Júpiter podrán observarse en proximidad en la constelación de Géminis, comenzando a unos 30° sobre el horizonte noroeste y descendiendo progresivamente hasta desaparecer.

El 19 de mayo, la Luna pasará primero cerca de Venus al atardecer, y el 20 será Júpiter el que ocupe ese lugar junto a la Luna, con las estrellas Cástor y Pólux también visibles cerca, sumando aún más al espectáculo.

Esta noche se podrá ver a la Luna más cerca de Júpiter que cualquier otro día.

Esta tarde-noche del 19 se podrá ver a Venus junto a la Luna, y mañana 20 de mayo, entre las 19 y las 22 horas (hora Ciudad de México), es el mejor momento para ver a Júpiter y la Luna juntos en el horizonte noroeste.

Queda una fecha especial para el cielo de mayo

El 29 de mayo, Venus y Júpiter se aproximarán tanto en el horizonte occidental que una sola mirada alcanzará para verlos juntos. Es la conjunción más espectacular del mes, y todavía está por venir.