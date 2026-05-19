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La cercanía entre la Luna y Júpiter será el momento más llamativo de un mayo que no afloja. El mes arrancó el día 2 con el asteroide Vesta en oposición, visible con binoculares. Entre el 5 y el 6, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas dejó hasta 60 trazos por hora en el cielo previo al amanecer, cada uno un fragmento del cometa Halley.

El 13 y el 15, Saturno y Marte se acercaron a la Luna en el cielo matutino. El 18, el cúmulo globular M13, con cientos de miles de estrellas a 25.000 años luz, ocupó una posición favorable para telescopios.

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Cómo se podrá ver la Luna pegada a Júpiter en el cielo

Después de las 20 horas, mirando hacia el oeste, la Luna aparecerá inusualmente próxima a Júpiter, ese punto fijo de luz amarillo-anaranjada que no deja dudas. Venus, aún más brillante, completa el trío. No hace falta ningún instrumento.

La Luna pasará lo más cerca de Júpiter posible esta noche.
La Luna pasará lo más cerca de Júpiter posible esta noche.

A qué hora se podrá ver en México

La conjunción exacta entre la Luna y Júpiter ocurre el 20 de mayo a las 12:37 (hora del centro de México, UTC-6), cuando ambos astros comparten la misma ascensión recta y quedan a apenas 3° 05′ de distancia. A esa hora, sin embargo, estarán bajo el horizonte y no serán visibles.

El momento para verlos es la noche anterior y esa misma noche: desde las 18:41 y hasta las 22:02, la Luna y Júpiter podrán observarse en proximidad en la constelación de Géminis, comenzando a unos 30° sobre el horizonte noroeste y descendiendo progresivamente hasta desaparecer.

El 19 de mayo, la Luna pasará primero cerca de Venus al atardecer, y el 20 será Júpiter el que ocupe ese lugar junto a la Luna, con las estrellas Cástor y Pólux también visibles cerca, sumando aún más al espectáculo.

Esta noche se podrá ver a la Luna más cerca de Júpiter que cualquier otro día.
Esta noche se podrá ver a la Luna más cerca de Júpiter que cualquier otro día.

Esta tarde-noche del 19 se podrá ver a Venus junto a la Luna, y mañana 20 de mayo, entre las 19 y las 22 horas (hora Ciudad de México), es el mejor momento para ver a Júpiter y la Luna juntos en el horizonte noroeste.

Queda una fecha especial para el cielo de mayo

El 29 de mayo, Venus y Júpiter se aproximarán tanto en el horizonte occidental que una sola mirada alcanzará para verlos juntos. Es la conjunción más espectacular del mes, y todavía está por venir.

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