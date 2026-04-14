En los aeropuertos más transitados del mundo, donde millones de personas circulan a diario con sus documentos a cuestas, una práctica tan simple como envolver el pasaporte en papel aluminio se convirtió en tema de debate entre viajeros frecuentes. Aunque a primera vista parece un truco absurdo, tendría una explicación: los pasaportes modernos incluyen un chip que podría ser leído a distancia. Por eso, algunos expertos recomendarían envolverlo en papel aluminio, ya que bloquearía la señal e impediría el acceso a los datos. Sin embargo, los documentos actuales ya cuentan con medidas de seguridad, por lo que esta práctica sería más una precaución adicional que una necesidad real. Desde hace más de una década, la mayoría de los países emiten lo que se conoce como pasaportes biométricos. A simple vista lucen como cualquier libreta de viaje, pero en su interior esconden una diferencia tecnológica clave: un microchip con tecnología RFID, siglas en inglés de Identificación por Radiofrecuencia. Este almacena información personal del titular, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y una fotografía digital de alta resolución. En algunos países también guarda datos biométricos adicionales, como huellas dactilares. El objetivo oficial es agilizar los controles migratorios: en lugar de que un agente revise manualmente cada página, un lector electrónico puede acceder a este chip en fracciones de segundo. El problema es que esa misma tecnología que hace el trámite más rápido también abre una vulnerabilidad que muchos viajeros desconocen por completo. El chip puede ser leído de forma inalámbrica por cualquier dispositivo lector compatible que esté en las cercanías, sin necesidad de que nadie abra el pasaporte ni lo tome con las manos. El documento simplemente emite una señal que, bajo ciertas condiciones, puede ser interceptada. Para entender por qué el papel aluminio puede proteger el pasaporte, hay que remontarse a un principio de la física formulado por Michael Faraday. Una jaula de Faraday es cualquier estructura conductora que rodea completamente un objeto y bloquea los campos electromagnéticos externos, impidiendo que las ondas entren o salgan. En la práctica, eso significa que si envolvés el pasaporte en varias capas de papel aluminio, estás creando una barrera metálica alrededor del chip. Según explican especialistas en seguridad tecnológica, las ondas de radiofrecuencia que un lector RFID emitiría para activar y leer ese chip no logran atravesar esa barrera, por lo que el documento queda, en términos técnicos, “invisible” para escáneres externos. Este principio se vincula con una amenaza conocida como skimming, una técnica mediante la cual un atacante utiliza un lector RFID portátil para intentar extraer información de chips cercanos sin contacto físico. El procedimiento es rápido, silencioso y podría ocurrir mientras una persona está en una fila o en una sala de embarque. Si bien los pasaportes modernos incorporan capas adicionales de seguridad que dificultan el acceso completo a los datos, algunos expertos advierten que en entornos con alta concentración de personas el riesgo puede aumentar. En ese contexto, el papel aluminio funcionaría de manera similar a las fundas protectoras utilizadas para transportar dispositivos electrónicos: crea un escudo que bloquea las señales externas. La pregunta no es si el papel aluminio funciona, porque sí lo hace. La pregunta real es si es la mejor herramienta disponible para el trabajo. Y según los especialistas en seguridad digital, la respuesta es clara: existe una alternativa más práctica, más duradera y diseñada específicamente para este propósito. Las fundas con bloqueo RFID funcionan exactamente bajo el mismo principio que el aluminio casero, pero con materiales reforzados que integran capas metálicas conductoras entre las telas o plásticos. No se arrugan, no se rompen con el uso cotidiano, tienen el tamaño exacto de un pasaporte y no generan ningún problema en los controles de seguridad. Algunos modelos incluso tienen diseños discretos que se ven como estuches comunes de viaje. El mercado de estas fundas creció notablemente en los últimos años, acompañando la masificación de los pasaportes biométricos. Hoy se consiguen en tiendas de equipaje, accesorios de viaje y plataformas de comercio electrónico a precios accesibles. No reemplazan otras medidas de seguridad, como cuidar dónde se guarda el pasaporte o no dejarlo desatendido, pero suman una capa de protección específica contra el robo electrónico de datos.