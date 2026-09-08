El crédito se tramita a través de bancos participantes y permite utilizar ese dinero para cubrir parte del enganche.

Comprar una casa sin tener actualmente un empleo formal puede parecer una posibilidad lejana para muchos trabajadores independientes o emprendedores. Sin embargo, Infonavit cuenta con una alternativa que permite aprovechar el ahorro acumulado durante años de cotización.

Se trata de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, un esquema de cofinanciamiento en el que el Instituto participa junto con una entidad financiera. La opción está dirigida a un grupo específico de trabajadores y contempla tanto viviendas nuevas como usadas.

El crédito se tramita a través de bancos participantes y permite utilizar ese dinero para cubrir parte del enganche. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Infonavit anuncia un nuevo crédito para adquirir una casa sin empleo formal: cómo funciona

El programa permite que las personas que ya no tienen una relación laboral asalariada vigente puedan utilizar el dinero acumulado previamente en su Subcuenta de Vivienda. Ese ahorro puede destinarse a cubrir parte del enganche necesario para comprar una propiedad.

El resto del financiamiento se obtiene mediante un banco participante. La institución financiera seleccionada es la encargada de evaluar los ingresos y la capacidad de pago del solicitante, además de establecer el monto del crédito, la tasa correspondiente a su parte y el plazo.

De esta manera, el interesado no necesita contar con un empleo formal vigente para acceder a esta alternativa, aunque sí debe demostrar ingresos y cumplir con las condiciones establecidas por el banco elegido. El crédito puede utilizarse para adquirir una vivienda nueva o existente.

La parte financiada directamente por Infonavit mantiene una tasa de interés fija de 10.45%. El esquema puede contratarse de manera individual o conyugal, siempre que ambos solicitantes cumplan con los requisitos correspondientes.

Cómo funciona Cuenta Infonavit + Crédito Bancario

El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede utilizarse para cubrir parte del enganche de la propiedad. El resto del financiamiento se obtiene mediante un banco participante, que también establece sus propias condiciones, como el monto, plazo y tasa de interés.

Entre las instituciones que participan se encuentran Banorte, BBVA, HSBC, Mifel, Santander y Scotiabank. En el esquema, el banco aporta la mayor parte del financiamiento y el Infonavit participa con una parte del crédito.

La tasa de interés correspondiente a la parte otorgada por Infonavit es de 10.45%, mientras que las condiciones de la parte bancaria dependen de cada institución.

Cómo solicitar el crédito para comprar una casa

Para comenzar el trámite, el interesado debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit y obtener el Certificado Cuenta Infonavit + Crédito Bancario en la sección correspondiente. Este documento deberá presentarse ante el banco elegido. También es necesario completar el curso gratuito en línea “Saber más para decidir mejor” y cumplir con los requisitos que establezca la institución financiera.