Diferentes bancos confirmaron que algunas de sus sucursales ofrecerán un servicio más amplio a sus usuarios. En el país, la mayoría de las instituciones financieras opera en ventanilla de lunes a viernes, generalmente entre las 8 y las 16, pero esto comenzará a cambiar. Algunos bancos en México anunciaron ajustes en los horarios de atención, ampliando el servicio de ayuda al público los sábados. De esta manera, los clientes podrán asistir a las ventanillas los fines de semana, además de lunes a viernes. Conoce los detalles de esta medida y sácale provecho a la iniciativa, en caso de necesitar ayuda o asesoramiento de los profesionales. Inbursa ha confirmado que diversas de sus sucursales en la Ciudad de México ampliarán sus horarios. A partir de este momento, ofrecerán atención en ventanilla de lunes a sábado. Las sucursales que adoptarán este nuevo esquema son: No sólo Inbursa realizará cambios. BBVA informó que extenderá la atención en algunas de sus sucursales de la CDMX. Las sedes del BBVA que implementarán este horario son las siguientes: Banco Azteca se distingue por ofrecer atención al cliente durante todo el año, dado que opera los siete días de la semana. Su horario de atención en ventanilla durante el fin de semana es de 9 a 21 horas, garantizando servicio los 365 días, incluyendo los días festivos oficiales. Es importante señalar que esta disponibilidad continua de Banco Azteca representa una ventaja significativa para los usuarios que requieren asistencia en cualquier momento del año. La atención constante asegura que los clientes puedan realizar sus gestiones sin inconvenientes, lo que contribuye a una experiencia más satisfactoria.