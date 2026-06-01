Miles de conductores podrían recibir una multa inesperada por llevar un accesorio que se volvió cada vez más popular para personalizar vehículos. Las autoridades confirmaron que quienes circulen con ciertos sistemas de iluminación instalados en sus autos podrán ser sancionados de manera inmediata, ya que representan un riesgo para la seguridad vial.

Adiós a las luces decorativas: el accesorio que puede costarte una multa

Las autoridades de movilidad advirtieron que las luces decorativas instaladas en vehículos particulares están prohibidas cuando afectan la visibilidad de otros usuarios de la vía.

Entre los accesorios que pueden derivar en una sanción se encuentran las luces de neón colocadas debajo del automóvil, tiras LED no autorizadas, sistemas de iluminación de colores y dispositivos estroboscópicos similares a los utilizados por vehículos de emergencia.

La normativa considera que este tipo de modificaciones puede generar distracciones, provocar deslumbramientos y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche o en vías de alta velocidad.

Multas por luces LED y neón en autos 2026: los conductores que utilicen sistemas de iluminación decorativa no autorizados pueden recibir sanciones económicas y enfrentar problemas con las autoridades de tránsito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿De cuánto es la multa por circular con estas luces en 2026?

La sanción económica para quienes sean sorprendidos utilizando luces no permitidas va de 5 a 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con la UMA vigente para 2026, los conductores pueden enfrentar multas que oscilan entre 586 y 1,173 pesos, dependiendo de la evaluación realizada por la autoridad vial.

La infracción puede aplicarse tanto al conductor como al propietario registrado del vehículo, e incluso a operadores de transporte público cuando corresponda.

Estas son las únicas luces que sí están permitidas en los vehículos

La legislación establece que únicamente pueden utilizarse las luces originales autorizadas por las normas de fabricación vehicular .

Entre ellas se encuentran los faros delanteros, luces de cruce, direccionales, luces de freno, luz de reversa, luces de posición y la iluminación de la placa.

Por otro lado, las luces estroboscópicas, torretas y sirenas están reservadas exclusivamente para ambulancias, patrullas, unidades de bomberos y otros vehículos oficiales autorizados. Su uso indebido puede generar sanciones adicionales además de la multa económica.