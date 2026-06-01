La adopción de herramientas de pago digital comenzó a expandirse entre comerciantes de Azcapotzalco luego de que la fintech Stori presentara Stori Tap y formalizara una alianza con la alcaldía para acercar capacitación financiera a locatarios y emprendedores de la demarcación.

Durante un mercado sobre ruedas realizado en el Jardín Hidalgo, más de 100 comerciantes locales utilizaron la herramienta, que convierte un teléfono celular en una terminal para aceptar pagos con tarjeta sin necesidad de dispositivos adicionales. Miles de asistentes realizaron compras mediante pagos sin contacto.

En el evento participaron Marisol Ayala Paniagua, directora general de Desarrollo Económico; José Luis Suárez Martínez, director de Fomento Económico y Cooperativo de la alcaldía Azcapotzalco, y Salomón Woldenberg, director senior de Asuntos Externos de Stori , quienes firmaron un convenio de colaboración para impulsar la inclusión financiera entre pequeños negocios.

Capacitarán a locatarios y emprendedores

Como parte del acuerdo, Stori impartirá talleres gratuitos de educación financiera dirigidos a abarroteros, locatarios de mercados públicos y otros sectores prioritarios de la alcaldía. Los comerciantes que participaron en el evento serán los primeros beneficiarios.

La empresa explicó que Stori Tap permite aceptar pagos desde cualquier lugar y que los recursos obtenidos por las ventas se depositan al día siguiente, incluidos fines de semana y días festivos, en la cuenta de depósitos de la plataforma.

“Hoy Stori se ha convertido en una plataforma integral de servicios financieros, la más completa de México, que permite integrar al sistema financiero mexicano a cualquier persona. Queremos que cada vez más personas y negocios en México puedan acceder a herramientas financieras simples y útiles en su día a día”, afirmó Salomón Woldenberg, director senior de Asuntos Externos de Stori.

El directivo agregó que la compañía busca facilitar la digitalización de los comercios mediante soluciones que se adapten a las necesidades cotidianas de los negocios.

El efectivo sigue predominando en las compras

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que el efectivo mantiene una fuerte presencia en la economía mexicana. De acuerdo con datos del Banco de México, hasta 70% de las transacciones aún se realizan con dinero físico y 85% de los adultos utiliza efectivo para compras de hasta MXN$ 500.

Ante este panorama, la alcaldía Azcapotzalco señaló que la alianza busca fortalecer la competitividad de los comercios locales mediante el acceso a herramientas tecnológicas y conocimientos financieros.

Stori indicó que continuará impulsando soluciones orientadas a la inclusión financiera y al crecimiento de los pequeños negocios, una estrategia con la que actualmente atiende a más de 4 millones de usuarios en México.