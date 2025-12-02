El Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá con el bloqueo de cuentas bancarias en las principales instituciones financieras del país, incluyendo BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca, entre otras entidades que operan en territorio nacional.

Esta acción forma parte de las facultades que el Código Fiscal de la Federación otorga para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los afectados verán suspendidas todas sus operaciones hasta que regularicen su situación ante la autoridad fiscal, lo que representa un llamado urgente para quienes mantengan pendientes con el fisco.

Miles de contribuyentes podrían quedar sin acceso a su dinero por adeudos fiscales. Fuente: Shutterstock.

¿Tu cuenta bancaria está en riesgo? Descubre si el SAT te tiene en la mira este diciembre

El congelamiento de cuentas bancarias no es una medida aleatoria. La autoridad tributaria aplica este procedimiento siguiendo criterios específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones fiscales. Los contribuyentes que dejaron de pagar impuestos en los plazos establecidos, quienes no presentaron sus declaraciones mensuales o anuales, y aquellos con deudas fiscales firmes son los principales objetivos de esta medida.

Además, el organismo público también procede contra quienes ignoran las notificaciones y requerimientos oficiales. Si has recibido comunicados solicitando información o documentación y no respondiste, tu cuenta bancaria podría estar en la lista de bloqueos inminentes.

Las 4 causas principales que activarán el bloqueo automático de tu dinero

El SAT estableció claramente las situaciones que desencadenan el congelamiento de cuentas bancarias. La primera causa es la falta de pago de impuestos dentro de los períodos establecidos por la ley. La segunda razón corresponde a la omisión en la presentación de declaraciones fiscales, sin importar si son obligaciones mensuales o del ejercicio anual.

La tercera causal involucra los créditos fiscales firmes, es decir, deudas tributarias que ya no pueden ser objeto de impugnación legal. Finalmente, el incumplimiento de requerimientos oficiales, como la falta de atención a notificaciones del SAT o la negativa a proporcionar documentación solicitada, completa el catálogo de motivos.

El SAT utilizará las facultades que le otorga el Código Fiscal de la Federación para inmovilizar cuentas de contribuyentes con deudas firmes, omisiones en sus trámites fiscales o falta de respuesta a requerimientos oficiales. Fuente: Shutterstock.

Paso a paso: cómo recuperar el control de tu cuenta bancaria antes de perder tu patrimonio

Si tu cuenta bancaria fue congelada, aún existe la posibilidad de revertir la situación. El primer paso consiste en acudir directamente al SAT para conocer el detalle exacto de tu adeudo o irregularidad fiscal. Es fundamental solicitar el estado de cuenta completo de tus obligaciones pendientes.