En esta noticia
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá con el bloqueo de cuentas bancarias en las principales instituciones financieras del país, incluyendo BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca, entre otras entidades que operan en territorio nacional.
Esta acción forma parte de las facultades que el Código Fiscal de la Federación otorga para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los afectados verán suspendidas todas sus operaciones hasta que regularicen su situación ante la autoridad fiscal, lo que representa un llamado urgente para quienes mantengan pendientes con el fisco.
¿Tu cuenta bancaria está en riesgo? Descubre si el SAT te tiene en la mira este diciembre
El congelamiento de cuentas bancarias no es una medida aleatoria. La autoridad tributaria aplica este procedimiento siguiendo criterios específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones fiscales. Los contribuyentes que dejaron de pagar impuestos en los plazos establecidos, quienes no presentaron sus declaraciones mensuales o anuales, y aquellos con deudas fiscales firmes son los principales objetivos de esta medida.
Además, el organismo público también procede contra quienes ignoran las notificaciones y requerimientos oficiales. Si has recibido comunicados solicitando información o documentación y no respondiste, tu cuenta bancaria podría estar en la lista de bloqueos inminentes.
Las 4 causas principales que activarán el bloqueo automático de tu dinero
El SAT estableció claramente las situaciones que desencadenan el congelamiento de cuentas bancarias. La primera causa es la falta de pago de impuestos dentro de los períodos establecidos por la ley. La segunda razón corresponde a la omisión en la presentación de declaraciones fiscales, sin importar si son obligaciones mensuales o del ejercicio anual.
La tercera causal involucra los créditos fiscales firmes, es decir, deudas tributarias que ya no pueden ser objeto de impugnación legal. Finalmente, el incumplimiento de requerimientos oficiales, como la falta de atención a notificaciones del SAT o la negativa a proporcionar documentación solicitada, completa el catálogo de motivos.
Paso a paso: cómo recuperar el control de tu cuenta bancaria antes de perder tu patrimonio
Si tu cuenta bancaria fue congelada, aún existe la posibilidad de revertir la situación. El primer paso consiste en acudir directamente al SAT para conocer el detalle exacto de tu adeudo o irregularidad fiscal. Es fundamental solicitar el estado de cuenta completo de tus obligaciones pendientes.
Una vez identificado el problema, deberás proceder al pago total de los adeudos fiscales o establecer un convenio de pago en parcialidades si el monto es considerable. Tras regularizar tu situación, el SAT debe emitir una resolución que levante el bloqueo, proceso que puede tomar varios días hábiles. Durante este período, tus recursos permanecerán inaccesibles, por lo que la prevención resulta siempre la mejor estrategia frente a estas medidas fiscales.