Después de haber recibido una valuación de u$s 5,000 millones de dólares, Plata no es sólo el banco digital privado más valioso en la América Latina de habla hispana, incluso superando al argentino Ualá, que tiene una valuación de u$s3,200 millones, sino también el unicornio mexicano con la valuación más alta, por encima de Kavak, Bitso y Clip. México tiene nueve unicornios, de acuerdo con CB Insights, una plataforma de análisis de empresas privadas tecnológicas. Los unicornios son empresas tecnológicas con valuaciones superiores a los u$s 1,000 millones de dólares que obtienen ese valor debido a que los inversionistas de riesgo detectan un potencial de crecimiento exponencial y una gran disrupción en sus industrias. Ya en diciembre de 2025, Plata tenía una valuación de u$s 3,100 millones de dólares, con lo que se ponía a la cabeza como la startup mejor valuada del país. Y ahora entra al selecto grupo de las startups latinoamericanas con valuación mayor a los u$s 5,000 millones donde se encuentran las brasileñas QuintoAndar y C6 Bank, ambas en la industria de los servicios financieros y la colombiana Rappi, el unicornio más valioso de toda la región con una valuación de u$s 5,250 millones. De los nueve unicornios que existen en México la mayoría se encuentra en el segmento de las fintech, históricamente el que recibe mayor inversión de venture capital. Sólo hay tres unicornios que pertenecen a industrias que no tienen que ver con el mundo financiero: Merama en e-commerce, Nowports en logística y Kavak en compraventa de autos seminuevos, aunque ya tiene un fuerte componente de financiamiento. Recientemente, en septiembre de 2025, el banco digital Kapital también presumió que alcanzó una valuación de u$s 1,300 millones, que lo lleva al estatus de unicornio, aunque CB Insights no lo identifica como tal en su lista global de unicornios. Sin embargo, también cumple con las cualidades que definen a un unicornio, es una empresa privada apalancada de tecnología y ha recibido inversión de riesgo de fondos como Tribe Capital, Pelion Ventures, Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow. Estas empresas han crecido de manera exponencial gracias al capital que reciben de fondos de capital de riesgo como SoftBank, General Atlantic, Kaszek, Monashees, Andreessen Horowitz, QED Investors, entre otros. El capital recibido no siempre es proporcional a la valuación, pues mientras Kavak es la empresa que más levantado capital (u$s 3,200 millones) no es la de mayor valuación. Su potencial está valuado en la misma cantidad que Bitso que recibió sólo u$s 314.5 millones. La inversión de riesgo ha visto gran potencial en las startups nacidas en México, convirtiéndolo en el segundo país en Latinoamérica con más empresas valuadas en más de u$s 1,000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, Brasil tiene un total de 17 unicornios; Argentina, dos; Chile, dos; Colombia, dos y Ecuador, uno.