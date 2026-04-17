Durante marzo de 2026, los retiros por desempleo en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendieron a MXN$ 3, 989 millones, lo que representó un incremento de 36.9 % respecto a los MXN$ 2, 913 millones reportados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos de la Consar. El aumento en los retiros reflejó una mayor presión sobre el mercado laboral, al tiempo que más trabajadores recurrieron a sus ahorros pensionarios para hacer frente a la falta de ingresos. Entre las administradoras, Afore Coppel concentró el mayor flujo de retiros por desempleo durante el tercer mes del año, con un total de MXN$ 874 millones Le siguieron Afore Azteca, con MXN$ 671.4 millones; XXI Banorte, con 591 millones; y Afore Banamex, que registró salidas por MXN$ 557.1 millones. Los datos evidenciaron que las Afores con mayor número de cuentas, particularmente aquellas con una base más amplia de trabajadores de menores ingresos, tendieron a registrar los montos más elevados de retiros por desempleo. Este comportamiento suele estar vinculado con la vulnerabilidad laboral de sus afiliados, quienes enfrentan mayores dificultades para mantener estabilidad en el empleo formal. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) indicó anteriormente que este aumento es derivado del crecimiento natural del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el incremento en los saldos promedio de las cuentas. Además, al cierre del año pasado, los retiros por desempleo registraron la cifra anual más alta de la historia, luego de que la comisión reportó salidas por MXN$ 38,882 millones En contraste, PensionISSSTE e Inbursa fueron las administradoras con los menores niveles de retiros por desempleo durante marzo. PensionISSSTE reportó salidas por apenas MXN$ 13.3 millones, mientras que Inbursa registró MXN$ 71.4 millones, cifras considerablemente por debajo del promedio del sistema. La diferencia entre administradoras reflejó no sólo el tamaño de su base de clientes, sino también el perfil laboral y salarial de los trabajadores afiliados, así como su exposición a condiciones de desempleo.