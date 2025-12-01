El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México publicó un comunicado dirigido a los clientes de instituciones financieras como BBVA, Banamex y Santander.

La información hace referencia a la posibilidad de imponer sanciones económicas por la realización de ciertas operaciones específicas relacionadas con sus ingresos.

El SAT alerta sobre sanciones por manejo irregular de ingresos. Fuente: Shutterstock. miniseries

El comunicado del SAT para los clientes de BBVA México, Santander y Banamex

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México explica a los usuarios de instituciones financieras como BBVA México, Santander y Banamex que existen ciertos movimientos realizados a través de terminales bancarias o plataformas de banca en línea que pueden generar problemas.

Las personas que hacen operaciones de depósitos frecuentes en cuentas propias podría implicar sanciones, ya que estas transacciones podrían ser consideradas como un incremento en los ingresos mensuales del titular .

Las autoridades piden a los cuentahabientes a actuar con prudencia y a garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

¿Cuál es el monto máximo para depositar en tu cuenta propia sin activar alertas fiscales?

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Miscelánea Fiscal, los bancos deben reportar en el SAT cuando los depósitos en efectivo en una cuenta superan los 15,000 pesos en un mes.

Esto no significa que depositar más de esta cantidad sea ilegal, pero sí que genera un reporte en el organismo público que podría derivar en una revisión si no se justifica el origen de los fondos.

Justifica tus depósitos: la clave para evitar problemas con el SAT. Fuente: Shutterstock.

La clave para no recibir una multa del SAT

Quienes deseen realizar depósitos en efectivo en cuentas propias sin generar alertas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrán que acreditar que estos movimientos no representan un aumento en sus ingresos gravables.

Para ello, será indispensable contar con documentación que respalde el origen y la naturaleza de las transacciones, como:

Estados de cuenta bancarios que registren los movimientos realizados.

Comprobantes de transferencia o cheques, según sea el caso.

Documentos que acrediten el origen de los fondos depositados.

Papeles de trabajo que expliquen la operación y su contexto fiscal.

Esta documentación será clave para demostrar que las transacciones son lícitas y no están sujetas a impuestos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.