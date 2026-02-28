El Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro anunció modificaciones en su servicio para este domingo 1 de marzo, con motivo del concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Las líneas 1, 2 y 9 extenderán su operación hasta la 1:00 de la mañana, según informó su director general, Adrián Rubalcava Suárez. “El servicio del Metro se mantendrá abierto hasta la 1 de la mañana en la Línea 1, la 2 y la 9”, explicó Rubalcava. Además, precisó que la Línea 2 operará de forma especial: “estará funcionando de Tasqueña a Cuatro Caminos a partir de las 5 de la tarde”. Durante el día, la misma línea trabajará en circuitos provisionales de 7:00 a 17:00 h para posteriormente normalizar su ruta completa. El Metro también indicó que habrá refuerzo de vigilancia y monitoreo permanente para todos los asistentes. Debido a la magnitud del evento, las autoridades capitalinas implementarán cierres y restricciones en la zona del Centro Histórico para garantizar la seguridad de los asistentes. Se colocarán pantallas alternativas en vialidades como Av. 5 de Mayo, Av. 20 de Noviembre, Pino Suárez, Alameda Central y el Monumento a la Revolución, con el fin de evitar aglomeraciones excesivas en la plancha del Zócalo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió una lista de objetos no permitidos en los accesos al evento, por lo que se recomienda acudir únicamente con artículos esenciales. Objetos prohibidos: Nota importante: el evento no es apto para animales de compañía, por lo que no se permitirá su ingreso. Durante el día, el servicio de Metrobús operará con normalidad, sujeto a las condiciones viales. A partir de las 00:00 horas, las unidades tendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos. La tarifa se mantiene en 6 pesos y podrá pagarse con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, dispositivos inteligentes y teléfonos con tecnología NFC. Por la alta concentración en el Centro Histórico, se prevén afectaciones en vialidades como Belisario Domínguez, Fray Servando, Circunvalación, Eje Central, avenida Juárez y Plaza de la República. En Línea 3, desde las 15:00 horas hasta el cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. La operación será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac. En Línea 4, durante todo el día, las rutas norte y sur estarán suspendidas. Solo operarán los tramos San Lázaro-AICM y San Lázaro-Pantitlán-Alameda Oriente. En Línea 7, desde las 15:00 horas hasta el cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no prestarán servicio. El trayecto operará únicamente de Campo Marte a Glorieta de Violeta e Indios Verdes.