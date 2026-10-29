Walmart+ complementa una iniciativa de retail dedicado, servicios y fidelización para los clientes del gigante en México.

Walmart quiere algo más que llenar el carrito de sus clientes. La compañía lanzó Walmart+ en México, una membresía con la que busca conectar compras, entretenimiento, telefonía y servicios de salud dentro de un mismo ecosistema y reforzar su batalla por el consumidor digital frente a Amazon y Mercado Libre.

El movimiento llega en un momento particular para el gigante minorista. Walmex, la denominación bursátil de la empresa en México, mantiene un crecimiento de doble dígito en e-commerce, pero sus resultados del tercer trimestre muestran presión sobre las ganancias y un consumidor mexicano que avanza a un ritmo mucho más moderado en las tiendas.

Walmart+ tiene un precio de MXN $89 pesos mensuales u 890 pesos al año e incluye envíos sin costo en compras online elegibles desde MXN $399 en Walmart y Walmart Express. También incorpora contenido de Universal+, beneficios en datos móviles a través de Bait y servicios de salud, como descuentos en farmacia, consultas médicas y orientación médica las 24 horas, de acuerdo con la página de la compañía. Walmart+

Cristian Barrientos Pozo, CEO de Walmart de México y Centroamérica, presentó el lanzamiento como una forma de concentrar diferentes necesidades del consumidor dentro de una misma membresía.

“Por primera vez, reunimos compras, entretenimiento, conectividad, salud y ahorro en una sola membresía”, señaló el ejecutivo al anunciar el servicio en LinkedIn.

Walmart+: de vender más a retener más

La apuesta cobra relevancia al mirar los números más recientes de la compañía.

En el tercer trimestre, Walmex registró ingresos por MXN $248,830 millones, 3% más que el mismo periodo de 2025. Sin embargo, su utilidad neta cayó 6.1%, a MXN $11,030 millones, debido a que los gastos avanzaron por encima de los ingresos.

En México, las ventas comparables crecieron apenas 1.7%, resultado de un incremento de 1.6% en el ticket promedio y un tráfico prácticamente estable.

El contraste estuvo en internet: las ventas de comercio electrónico en México aumentaron 16%, mientras que la operación vinculada con bienes entregados desde tiendas, el modelo Pickup, creció 21%.

Esa intersección entre la tienda física y el consumidor digital es donde Walmart concentra buena parte de su ofensiva.

La compañía terminó septiembre con 3,389 establecimientos en México, después de abrir 39 unidades durante el trimestre, según su reporte financiero. Esa escala física funciona también como una pieza de su infraestructura para competir en e-commerce y en ese contexto, Walmart+ puede convertirse en una pieza adicional para intentar incrementar la frecuencia de compra y profundizar la relación con el cliente, más allá de depender únicamente de la apertura de nuevas tiendas.

Walmart arma su propio ecosistema

La membresía tampoco es un movimiento aislado. En junio, México se convirtió en el primer mercado internacional al que Walmart abrió una parte de su marketplace estadounidense. A partir de ese despliegue, los consumidores mexicanos pueden acceder a cientos de miles de productos elegibles de Walmart.com en categorías como electrónica, hogar, moda y artículos de uso cotidiano. Los pedidos se envían desde Estados Unidos y los impuestos, aranceles y otros cargos aparecen calculados durante la compra.

Ese acceso no es parte de Walmart+. El catálogo estadounidense comenzó a abrirse meses antes del lanzamiento de la nueva membresía. Sin embargo, ambas iniciativas forman parte de la expansión digital que la compañía está desarrollando en México.

En septiembre, Manish Joneja, vicepresidente senior de Marketplace y Fulfillment Services de Walmart, explicó que la empresa estaba comenzando a utilizar en México el mismo playbook desarrollado para acelerar otros mercados, incluida la posibilidad de que consumidores mexicanos compren productos de vendedores estadounidenses.

El objetivo va más allá de ampliar el catálogo. Walmart busca conectar su red física, marketplace, comercio electrónico y otros servicios alrededor del mismo consumidor.

Una membresía para una batalla más grande

La referencia inevitable es Amazon Prime, aunque la propuesta mexicana de Walmart tiene ingredientes propios. Mientras Amazon construyó su ecosistema desde el comercio electrónico, Walmart intenta recorrer el camino inverso: usar su gigantesca operación física para ganar terreno digital.

Mercado Libre añade otra presión. En el segundo trimestre de 2026, sus ingresos netos en México crecieron 55.2%, mientras su GMV avanzó 26% en moneda constante. En ese mismo periodo, el e-commerce de Walmex en México había aumentado 16.2%.

Así, Walmart+ no es solamente una membresía de envíos. Es una nueva pieza en una estrategia más amplia para conseguir que el cliente compre más categorías, utilice más servicios y encuentre más razones para permanecer dentro del ecosistema de la compañía.

Y los últimos resultados hacen esa batalla particularmente relevante: mientras el crecimiento comparable de las tiendas mexicanas pierde velocidad, el negocio digital sigue avanzando a doble dígito.