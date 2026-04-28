En Hidalgo se desarrolla un nuevo complejo turístico que apuesta al deporte nacional para construir un hub turístico, que incluya a todo el centro del país. En entrevista con El Cronista, Armando Ruiz, director general de Mundo Charro, aseguró que la ubicación del complejo, que cuenta con 100 hectáreas de extensión, y que todavía está en desarrollo, se ubica cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como de Tlaxcala, Querétaro, Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México. La inversión comprometida hasta el momento, dijo, es de MXN $3,500 millones para la primera fase. El complejo incluye un Centro de Espectáculos, un lienzo charro, centros de convenciones, con 11,000 metros cuadrados para convenciones, conferencias y hasta bodas; parques temáticos y caballerizas, incluyendo además el hotel. Hasta el momento, el directivo dijo que ya está en funcionamiento el lienzo charro, que ya recibió su primer evento, al contar con una competencia de 24 equipos, entre el 14 y el 16 de marzo. Armando Ruiz comentó que conforme avance el proyecto, esperan generar economías de escala alrededor del complejo. Para ello, Mundo Charro ofrecerá tours a zonas cercanas, que pueden incluir destinos como Teotihuacán, o los Pueblos Mágicos de Hidalgo, Tlaxcala o Puebla. El proyecto turístico busca mezclar la tradición con la tecnología para ofrecer una experiencia completa a quienes opten por visitar este centro turístico. Armando Ruiz precisó que para ello desarrollan 14 experiencias inmersivas que incluyen mapping, audio y pantallas que buscan destacar la cultura y la tradición mexicana. En materia gastronómica, la oferta se concentrará en 24 espacios culinarios que ofrecerá comida mexicana de todas las regiones del país, y hasta cursos para aprender a prepararla. “No vas a encontrar hotdogs o hamburguesas, sino la gran gastronomía mexicana, que está desde el sur con ejemplos como Yucatán, con panuchos, hasta el norte con una buena carne asada”, comentó. Además, contarán con seis “tierras temáticas”, donde promoverá las técnicas del maíz, el cacao, el chile, e incluirá actividades didácticas. “Tendremos también México de Fiesta, que es nuestra área comercial, está ubicada en la entrada del parque, y simula un pueblito mexicano”, dijo. Habrá también un espacio denominado “México Ranchero”, que incluirá la exposición de charrería y una sala del México Contemporáneo, que incluye un recorrido por la actualidad del país. La oferta del parque temático incluye espectáculos de cierre con banda o mariachi con el objetivo de que la experiencia en su conjunto, permita que los visitantes se vayan con la impresión de que es “un orgullo ser mexicano”, dijo Armando Ruiz.