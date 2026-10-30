La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la inauguración del primer centro de distribución de Mercado Libre con tecnología robótica

En esta noticia La logística, una apuesta para escalar el comercio electrónico

Mercado Libre apuesta por la automatización para ampliar su capacidad logística en México. La compañía inauguró en Tezontepec, Hidalgo, su primer centro de distribución con tecnología robótica, una instalación que operará con hasta 1,000 robots y que forma parte de la expansión de su infraestructura para procesar y entregar mercancías del comercio electrónico.

El centro inició operaciones con 240 robots autónomos destinados a apoyar la preparación y el procesamiento de pedidos, aunque la empresa prevé alcanzar las 1,000 unidades cuando la instalación opere a su máxima capacidad. La apertura se integra a un complejo logístico de tres naves en el parque industrial Platah, que en conjunto superan los 290,000 metros cuadrados y procesan más de 6.8 millones de paquetes mensuales.

La compañía de origen argentino prevé que la capacidad de despacho de estas instalaciones supere los 15 millones de paquetes al mes para 2027, de acuerdo con la información difundida durante la inauguración.

La expansión en Hidalgo forma parte de una inversión acumulada de u$s 604 millones de dólares en el estado y se enmarca en el plan de inversión de más de u$s 4,600 millones de dólares que Mercado Libre anunció para México en 2026, destinado a fortalecer sus operaciones logísticas, servicios financieros e innovación tecnológica.

El anuncio se realizó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

La logística, una apuesta para escalar el comercio electrónico

La automatización busca ampliar la capacidad de Mercado Libre para atender el crecimiento de las operaciones de vendedores y compradores en el país.

Para una plataforma que conecta a millones de consumidores con negocios de distintos tamaños, la infraestructura logística es una pieza central para procesar mayores volúmenes de pedidos y ampliar su alcance geográfico.

“Inaugurar nuestro primer centro de distribución con robots en México marca un paso importante en la evolución de nuestra innovación logística, porque nos permite ampliar nuestro alcance para atender a vendedores y compradores en todo el país”, señaló David Geisen, director general de Mercado Libre México y SVP de Commerce para Hispanos.

El directivo también destacó el impacto laboral de las operaciones de la empresa en Hidalgo, donde, desde su llegada, ha generado cerca de 4,700 empleos directos, según sus cifras.

Durante el evento, Sheinbaum resaltó la participación del talento mexicano en las operaciones de la compañía, tanto en las actividades de distribución como en el desarrollo tecnológico.

“Mercado Libre tiene a los trabajadores que ayudan al proceso de entrega, distribución de la mercancía, pero también tiene en México a jóvenes ingenieras e ingenieros que están desarrollando parte de sus capacidades tecnológicas para hacer cada vez más eficiente su empresa”, afirmó la mandataria.

A escala nacional, Mercado Libre cuenta con 17 centros de distribución y 124 instalaciones logísticas entre centros de cross-docking y de última milla. Su red supera los dos millones de metros cuadrados de infraestructura y permite realizar entregas el mismo día en más de 37 ciudades del país.