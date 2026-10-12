El asueto contempla el lunes 12 y martes 13 por dos festejos locales. Seguridad, vialidad y otras áreas municipales mantendrán sus operaciones.

Un nuevo megapuente de octubre dispone de cuatro días de descanso para casi 3,000 trabajadores del municipio de Celaya, Guanajuato, con motivo de dos celebraciones locales. El Gobierno municipal suspendió sus actividades administrativas este lunes 12 y mañana martes 13 de octubre de 2026, por lo que parte de su personal podrá disfrutar de un fin de semana largo.

La medida está relacionada con la conmemoración de la fundación de Celaya y el Día del Trabajador Municipal. Sin embargo, algunas áreas mantendrán guardias para garantizar los servicios públicos y la atención de asuntos prioritarios.

¿Quiénes tendrán el megapuente del 12 y 13 de octubre en Celaya?

De acuerdo a información de El Celayense, el descanso está previsto para los trabajadores del Gobierno municipal de Celaya, no para toda la población ni para todos los empleados de Guanajuato.

Justamente, según Sala de Prensa Digital, la administración municipal cuenta con una plantilla de 2,817 trabajadores activos. Estas cifras permiten precisar el alcance de la medida, aunque no implican que toda la plantilla dejará de trabajar durante los dos días.

Por su parte, el 9 de octubre, el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó el descanso del lunes y martes para los empleados municipales por las celebraciones locales a través de la Rueda de prensa: Eje Paz y Justicia.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que el descanso será por la fundación de Celaya y el Día del Trabajador Municipal. Gobierno de Celaya

¿Por qué hay feriado este 12 de octubre?

Este lunes 12 de octubre se celebra la fundación de Celaya. Justamente, se rinde homenaje al momento en que el virrey Martín Enríquez de Almanza ordenó fundar una villa en el lugar el 12 de octubre de 1570, según el apartado Nuestra historia del portal oficial del Municipio de Celaya.

Ahora bien, el mandamiento fundacional se concretó el 1 de enero de 1571, cuando los primeros pobladores se reunieron bajo un mezquite para celebrar una misa, distribuir terrenos y elegir su cabildo.

El mismo relato histórico explica que el asentamiento se estableció cerca de la antigua aldea indígena de Nattahí, conocida actualmente como el barrio de El Zapote.

¿Por qué Celaya tiene feriado este 13 de octubre y cómo funcionará el municipio?

Este martes 13 será de descanso por el Día del Trabajador Municipal, aunque el asueto no significa que todas las dependencias de Celaya cerrarán por completo. Precisamente, varias áreas conservarán personal para mantener los servicios esenciales:

Seguridad pública y vialidad : la Policía Municipal y Tránsito y Policía Vial continuarán trabajando con normalidad.

Recolección de residuos y limpieza : el área de aseo mantendrá 173 trabajadores de una plantilla de 213.

Panteones y rastro municipal : permanecerán activos 30 de los 38 empleados de Panteones y 36 de los 40 trabajadores del Rastro.

Alumbrado público : habrá 25 personas asignadas al área, incluidas cuatro para atender reportes ciudadanos.

Fiscalización: trabajarán 25 personas por día para atender asuntos relacionados con alcoholes y comercio.

La dependencia también informó que Parques y Jardines mantendrá personal operativo y que algunas áreas administrativas trabajarán con guardias.