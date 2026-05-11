Algunos grupos de la población podrán acceder a la verificación vehicular gratuita, una medida que elimina el pago del holograma y de la prueba de emisiones de forma permanente. La iniciativa busca incentivar el cumplimiento de las normas ambientales y, al mismo tiempo, reducir el impacto económico sobre determinados sectores. Aunque la verificación vehicular continúa siendo obligatoria para circular, las autoridades habilitaron mecanismos de apoyo que permiten a algunos conductores realizar el trámite sin costo. El objetivo es garantizar el control de emisiones contaminantes sin generar un gasto extra para determinados sectores de la población. La verificación vehicular gratuita no aplica para todos los automovilistas, sino únicamente para ciertos sectores específicos. Entre los principales beneficiarios se encuentran: Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su condición de exención de pago, quedando también exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental. La verificación vehicular implica una inspección técnica minuciosa que abarca la medición de gases contaminantes, tales como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Asimismo, se lleva a cabo una revisión físico-mecánica breve para asegurar el correcto funcionamiento del motor y del sistema de escape. Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han sido claras en que el beneficio de gratuidad solo se aplica durante el periodo correspondiente según el calendario oficial. Al aprobar la evaluación, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Para los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado. Si el propietario realiza la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá abonar la multa correspondiente por incumplimiento.