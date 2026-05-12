La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que evita que estudiantes de educación básica sean reprobados de manera automática por no aprobar las materias del plan o por incumplir con el porcentaje mínimo de asistencia escolar. Con esta resolución, el máximo tribunal del país confirmó la validez constitucional de las disposiciones educativas implementadas desde septiembre de 2023, las cuales aplican tanto para escuelas públicas como privadas en México. La decisión de la Corte desestimó los argumentos que advertían que el nuevo esquema educativo podría afectar la calidad académica y la disciplina en las aulas. Durante el análisis del caso, los ministros señalaron que el desempeño de niños y adolescentes no debe evaluarse únicamente mediante calificaciones o asistencia, ya que el proceso educativo está influido por distintos factores sociales, familiares y personales. El modelo promovido por la SEP reorganiza la enseñanza en fases y campos formativos, además de introducir criterios más flexibles para acreditar los distintos grados escolares. Entre los cambios más relevantes destaca que los alumnos de preescolar y primer grado de primaria avanzarán de forma automática al siguiente nivel. En secundaria, antes de determinar una reprobación, se aplicarán mecanismos de apoyo y regularización. Respecto al fallo de la Suprema Corte, las autoridades consideraron que las inasistencias escolares que se registran de forma constante están relacionadas con situaciones económicas, familiares o personales, por lo que castigar automáticamente a los alumnos podría incrementar los niveles de rezago y exclusión educativa. Con ello, la asistencia mínima dejará de ser un requisito determinante para aprobar materias. A partir de ahora, las escuelas deberán dar prioridad a la evaluación del aprendizaje y el rendimiento académico de cada estudiante.