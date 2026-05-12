El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se mantiene firme al frente de la SEP y anunció nuevos apoyos para estudiantes chiapanecos. Durante una gira con la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que “más de 56 mil estudiantes de nivel superior de la entidad recibirán el apoyo de 1900 pesos bimestrales para transporte”. En el mismo evento, el maestro Mario Delgado destacó que la beca Gertrudis Bocanegra beneficiará a miles de jóvenes en Chiapas. “El programa de Becas para el Bienestar llegará este año a más de 23 mil millones de estudiantes”, afirmó el titular de la SEP durante la asamblea informativa realizada en Palenque. Además de los apoyos económicos, el funcionario confirmó que la SEP firmó una carta de intención con Francia para fortalecer la educación técnica y profesional. Delgado explicó que el acuerdo busca “impulsar la formación integral, la inserción laboral y la innovación académica” entre ambos países. Mario Delgado señaló que el convenio firmado con autoridades francesas contempla acciones enfocadas en Educación Media Superior y Superior. Entre los objetivos destacan la actualización de programas técnicos, la promoción cultural y la participación de empresas en modelos de educación dual para estudiantes mexicanos. El titular de la SEP explicó que también se impulsarán programas de movilidad académica, doble titulación y capacitación docente. Añadió que la estrategia busca fortalecer la relación entre universidades y sectores productivos, especialmente en regiones con vocación económica e industrial fuera de grandes ciudades. Como parte del Plan México, la SEP incorporó 15 nuevas carreras en bachilleratos tecnológicos. Mario Delgado aseguró que estas opciones responden a las necesidades actuales del mercado laboral y buscan ofrecer oportunidades atractivas para que más jóvenes continúen con sus estudios profesionales. El secretario detalló que la modernización educativa contempla especialidades enfocadas en innovación y tecnología avanzada. Explicó que el objetivo principal consiste en preparar estudiantes capaces de integrarse rápidamente a sectores estratégicos con alta demanda laboral y crecimiento internacional. Entre las nuevas carreras anunciadas por la SEP destacan opciones vinculadas con industrias tecnológicas y científicas prioritarias para México. Delgado afirmó que estas medidas permitirán fortalecer la industrialización regional y mejorar las oportunidades de empleo para estudiantes egresados de bachilleratos tecnológicos. Durante la asamblea encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado confirmó que miles de jóvenes en Chiapas recibirán nuevos apoyos educativos y económicos para continuar sus estudios superiores y evitar el abandono escolar en regiones con mayores necesidades sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Mario Delgado reiteraron que los programas educativos buscan ampliar el acceso universal a la educación. Además, destacaron que los acuerdos internacionales y las becas forman parte de una estrategia enfocada en inclusión, innovación y desarrollo juvenil.