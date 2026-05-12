La rehabilitación de Periférico Norte permitió la generación de 400 empleos directos y alrededor de 2,000 indirectos durante casi cuatro meses de trabajos, según informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Durante un recorrido de supervisión previo a la inauguración de la obra, programada para el próximo 18 de mayo, la mandataria destacó el trabajo conjunto de personal operativo, autoridades y trabajadores que participaron en la renovación de 108 kilómetros de carpeta asfáltica, desde los límites con la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán, en ambos sentidos. “Quiero agradecer a todos los compañeros que hicieron posible alcanzar este objetivo”, expresó la gobernadora mexiquense. La titular del Ejecutivo estatal explicó que los trabajos de pavimentación ya fueron concluidas y actualmente continúan trabajos complementarios enfocados en el mejoramiento urbano. Entre las acciones que forman parte del proyecto se encuentran la rehabilitación de: Además, la pintura de puentes peatonales y la colocación de nueva iluminación. Por su parte, Joel González Toral señaló que la extensión intervenida equivale aproximadamente a la distancia entre Naucalpan y Cuernavaca. De acuerdo con autoridades estatales, la modernización de Periférico Norte beneficiará diariamente a más de 200,000 automovilistas y contribuirá a mejorar la movilidad de alrededor de 15 millones de personas. La repavimentación consiste en rehabilitar y renovar la superficie de calles, carreteras y autopistas mediante la sustitución del pavimento deteriorado por una nueva capa de asfalto. Este proceso permite prolongar la vida útil de las vialidades, corregir daños como baches y grietas, además de mejorar la seguridad, la movilidad vehicular y la comodidad al conducir. En el caso de Periférico Norte, la modernización en el Estado de México rehabilitará un total de 108 kilómetros que van del Toreo hasta Tepotzotlán. El proyecto incluyó: Con esta obra se busca agilizar la circulación de más de 204 mil vehículos que transitan diariamente por la zona, y su entrega oficial está prevista para mediados de mayo.