Sólo alrededor del 23% de la población de entre 18 y 70 años cuenta con algún tipo de seguro, aseguró la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, quien reconoció que ampliar la penetración del aseguramiento sigue siendo uno de los principales retos financieros del país. Durante la inauguración de la 35 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la funcionaria señaló que la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 considera prioritario ampliar el acceso a los seguros, ante la brecha que todavía existe en México. “El papel que desempeña el sector asegurador es fundamental para el desarrollo económico y social del país”, afirmó. También resaltó que la Unión Europea renovó por otros 10 años la equivalencia del marco regulatorio mexicano con Solvencia II, lo que refleja la confianza internacional en la estabilidad y solidez técnica del sistema asegurador mexicano. La subsecretaria de Hacienda mencionó que la reciente compra de Seguros Afirme por parte de HDI representa una señal de confianza de inversionistas extranjeros en el sector financiero mexicano. “A propósito de inversiones, el viernes se anunció la compra de la aseguradora Afirme mexicana por la aseguradora HDI filial extranjera, lo que refrenda confianza en el sector de los inversionistas”, comentó. Añadió que el gobierno federal impulsa proyectos de infraestructura en sectores como energía, agua, transporte, logística, salud y educación, con el objetivo de fortalecer la competitividad y atraer inversiones. Según Hacienda, entre 2026 y 2030 se prevé detonar inversiones públicas y mixtas por alrededor de MXN$ 5.6 billones. Por su parte, el presidente de la AMIS, Pedro Pacheco Villarreal, afirmó que 2025 representó “un parteaguas” para el sector asegurador mexicano. “México necesita estar más y mejor asegurado, ese es nuestro compromiso”, sostuvo. El directivo destacó que durante 2025 el sector rompió por primera vez el MXN$ billón en primas emitidas, con un crecimiento nominal de 12% y real de 8%. “2025 significó romper el billón de pesos de prima emitida”, dijo. Pacheco Villarreal explicó que la penetración del seguro pasó de 1.95% del PIB a casi 3% durante la última década. Asimismo, destacó que las aseguradoras pagaron MXN$ 1,600 millones diarios en siniestros el año pasado. “Pagamos siniestros muy bien”, afirmó. También señaló que las reservas técnicas del sector cerraron 2025 en MXN $2.37 billones, lo que consolida a las aseguradoras como el tercer inversionista institucional más importante del país. El presidente de la AMIS reconoció que todavía existen retos importantes en materia de cobertura, especialmente en seguros vehiculares. “Tenemos solamente el 30 a 35% del parque vehicular asegurado”, indicó. Además, señaló que la industria trabaja en nuevos productos para adultos mayores, resiliencia ante desastres naturales, acceso a la salud, ciberseguridad e inteligencia artificial. Pacheco Villarreal agregó que la AMIS y la Secretaría de Hacienda están por firmar un convenio para fortalecer la transferencia de riesgos y la resiliencia financiera de gobiernos locales.