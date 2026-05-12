El secretario de Educación, Mario Delgado, salió este lunes 11 de mayo a defender el polémico recorte del calendario escolar 2025-2026 y aprovechó para cuestionar el artículo 87 de la Ley General de Educación, que obliga a cumplir entre 185 y 200 días de clase al año. Durante la apertura de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario afirmó que el ciclo escolar aún tiene “residuos tecnócratas” y que “México no cabe en un solo calendario”, en alusión a las diferencias climáticas y logísticas entre regiones del país. Delgado cuestionó el marco legal que rige el calendario educativo. “Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia”, dijo, y remató: “Lo más importante es el aprendizaje, más allá de las horas de custodia”. La SEP de México acordó este lunes con las autoridades educativas estatales mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, como estaba previsto originalmente, luego de la polémica generada por la propuesta de adelantar el cierre de clases al 5 de junio. Tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la SEP informó que se conservarán los 185 días efectivos de clase establecidos en el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional”, indicó la dependencia, en un comunicado. No obstante, la SEP precisó que sí podrán realizarse ajustes regionales en estados que enfrenten circunstancias extraordinarias, como altas temperaturas o requerimientos logísticos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes de estudio. El titular de la SEP indicó que la decisión se tomó tras un “proceso de deliberación colectiva” y en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este lunes pidió consenso luego de la controversia generada por el anuncio original realizado el viernes pasado. Finalmente, el funcionario agradeció la participación de autoridades estatales y gobernadores para alcanzar el acuerdo y aseguró que se priorizaron “las decisiones construidas desde las comunidades y el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral”. El funcionario reconoció, sin embargo, que en los últimos días faltaron voces de padres, madres de familia y del magisterio, por lo que llamó a “confrontar el fondo del sistema” y revisar la forma en que está construido el calendario escolar. Con información de EFE