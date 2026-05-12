El continente africano podría fragmentarse mucho antes de lo que las estimaciones previas sugerían. Un equipo internacional de geólogos advirtió que una falla activa en el este de África ha alcanzado un punto de evolución tectónica sin retorno. Si bien este proceso se mide en millones de años, los científicos sostienen que la separación se está acelerando. Actualmente, la región ya muestra señales inequívocas de un proceso de “oceanización” que redibujará el mapa global. La investigación se centró en el Sistema del Rift de África Oriental. Esta gigantesca fractura atraviesa el territorio desde el Mar Rojo hasta Mozambique, dividiendo la placa africana en dos bloques: la placa nubia al oeste y la placa somalí al este. Específicamente, los expertos analizaron el Rift de Turkana, entre Kenia y Etiopía. Utilizando mediciones sísmicas avanzadas, estudiaron el grosor de la corteza terrestre y los resultados fueron sorprendentes para la comunidad académica. “Descubrimos que la fractura en esta zona está más avanzada y la corteza es más delgada de lo que nadie había reconocido”, explicó Christian Rowan, geocientífico de la Universidad de Columbia. Los datos revelaron que la corteza en el centro de la grieta tiene apenas 13 kilómetros de espesor. En comparación, los bordes del sistema superan los 35 kilómetros. Según Rowan, al descender de los 15 kilómetros, la ruptura continental se vuelve prácticamente inevitable. Este fenómeno es parte de un proceso tectónico masivo que redefine la geografía planetaria. A medida que la corteza se adelgaza, el magma asciende desde el interior de la Tierra, generando nueva corteza oceánica. Este mecanismo es el mismo que dio origen al Océano Atlántico hace millones de años. En el caso africano, la actividad tectónica ha entrado en una fase mucho más avanzada de lo que se suponía originalmente. Aunque las placas se desplazan apenas unos centímetros por año, la acumulación de este movimiento durante eras geológicas puede separar masas continentales enteras y abrir pasos a nuevas cuencas marinas. Los científicos estiman que el este africano ingresará pronto en la fase de oceanización. En esta etapa, las aguas del Océano Índico avanzarán sobre la fractura, consolidando una nueva cuenca marina que dividirá el territorio. Los indicios más claros están en la depresión de Afar, cerca del Mar Rojo. Allí, la intensa actividad volcánica y tectónica evidencia una transformación en pleno desarrollo, con una corteza que ya presenta características propias del fondo marino. Para la historia de la Tierra, este es un movimiento acelerado. África, que alguna vez fue parte del supercontinente Gondwana, se prepara para un nuevo capítulo: la formación de un quinto océano y la partición definitiva de su geografía actual.