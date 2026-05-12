Miles de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentan un escenario complejo respecto a los recursos acumulados en sus cuentas de cesantía y vejez. Diversos criterios judiciales y antecedentes analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldaron la postura del organismo público: esos fondos, en determinados esquemas de retiro, no funcionan como un ahorro individual disponible para ser retirado en una sola exhibición, sino como parte del financiamiento colectivo del sistema de pensiones. Aunque existen resoluciones que favorecen la interpretación del IMSS, especialistas advierten que el tema tuvo distintos litigios y revisiones judiciales en los últimos años, por lo que no todos los casos pueden considerarse completamente cerrados de forma absoluta. La discusión se centra principalmente en trabajadores que ingresaron al IMSS antes de 2008 y se jubilaron bajo el esquema conocido como jubilación dinámica, contemplado dentro del contrato colectivo de trabajo. Bajo este modelo, las aportaciones realizadas por empleados y patrones fueron concebidas como parte de un sistema solidario destinado a garantizar el pago vitalicio de las pensiones, y no como cuentas de ahorro individual similares a las administradas por una Afore. Desde la postura institucional, esos recursos financian el propio régimen pensionario, por lo que el instituto sostiene que no existe fundamento legal para devolverlos como capital independiente, aun cuando los montos aparezcan reflejados en estados de cuenta de cesantía y vejez. La jubilación dinámica opera desde finales de los años ochenta y tiene una característica clave: las pensiones de los jubilados aumentan conforme se incrementan los salarios del personal activo del IMSS. Gracias a este mecanismo, muchos extrabajadores continúan recibiendo ingresos equivalentes a puestos vigentes dentro de la institución, incluso décadas después de haberse retirado. Sin embargo, este beneficio funciona bajo una lógica de reparto solidario. Es decir, las aportaciones acumuladas no quedan disponibles como un fondo individual rescatable, sino que sirven para sostener el esquema de pago permanente de las pensiones dinámicas. Durante años, agrupaciones de jubilados impulsaron movilizaciones y demandas para exigir la devolución de esos recursos, argumentando que el dinero estaba registrado a nombre de los trabajadores y provenía de aportaciones realizadas durante toda su vida laboral. La controversia creció debido a que en algunos casos sí llegaron a realizarse devoluciones, situación que alimentó la expectativa de que existía un derecho adquirido para recuperar esos montos. No obstante, el IMSS sostuvo posteriormente que esas entregas respondieron a situaciones particulares o errores administrativos y no necesariamente a una obligación general reconocida para todos los jubilados bajo este régimen. Actualmente, existen criterios judiciales que respaldan la posición del instituto, aunque especialistas señalan que el tema todavía es objeto de revisiones y litigios en distintos tribunales, por lo que cada caso puede presentar particularidades legales diferentes.