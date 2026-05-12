México se mantiene como uno de los líderes mundiales en materia de turismo de reuniones y el año pasado aportó 1.84% al Producto Interno Bruto, aseguró Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). El sector mantendrá un buen ritmo de crecimiento este año, aunque el segundo trimestre será lento, pues con la celebración del Mundial de Futbol, la mayoría de la actividad del turismo de reuniones se concentrará en el tercer trimestre. En este sentido, el directivo aseguró que el sector tendrá un crecimiento de un dígito, impulsado por eventos sociales, religiosos, de incentivos. El año pasado, el sector generó una derrama por MXN $443 mil 241 millones, lo que significó un alza de 1.1% en relación con el resultado de 2024. Durante una reunión con medios de comunicación, el directivo aseguró que el sector turístico mexicano necesita un organismo que se dedique a difundir la Marca México a nivel mundial con un frente unido, mismo que se perdió desde la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que se realizó el sexenio pasado. Para ello, el sector privado ya tiene los elementos legales para crear un nuevo organismo representante del turismo, el Buró Mexicano de Convenciones, que funcionará con recursos públicos y privados y cuya misión principal será impulsar la promoción de México como destino turístico de convenciones. Luis Díaz reconoció que la Secretaría de Turismo cuenta con pocos recursos para impulsar la actividad, pero aseguró que buscarán la unión con organismos públicos y privados para fondear este nuevo organismo. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), buscando que México se presente ante el mundo como un “país unido y un destino bien consolidado”, aseguró el directivo de Comir.