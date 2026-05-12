El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó que miles de empleados que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán acceder a un crédito de hasta 160,000 pesos. Se trata del programa Mejoravit Solo para Ti, una alternativa de financiamiento que no exige dejar la casa en garantía y que permite utilizar el dinero para remodelaciones, ampliaciones, reparaciones o mejoras en el hogar. El crédito Mejoravit Solo para Ti fue diseñado para trabajadores con empleo formal que buscan realizar obras en sus casas sin contratar una hipoteca tradicional. A diferencia de otros préstamos, el dinero se deposita directamente al beneficiario y puede utilizarse para distintas mejoras habitacionales. El financiamiento inicia desde los 10,000 pesos y alcanza un máximo de 163,030 pesos, aunque el monto aprobado dependerá del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda de cada trabajador. Además, el crédito no puede superar el 90% de los recursos acumulados por el solicitante. Otro de los beneficios destacados es que las tasas de interés son fijas. Para montos menores, la tasa anual ronda el 10%, mientras que para créditos más altos puede llegar al 11%, lo que brinda mayor previsibilidad en los pagos mensuales. El organismo detalló que no todos los trabajadores podrán acceder automáticamente al beneficio. Para solicitar el préstamo será obligatorio cumplir con determinadas condiciones establecidas por Infonavit. Entre los principales requisitos se encuentran: Además, el plazo de pago variará según el monto solicitado. Los créditos menores podrán liquidarse entre 1 y 5 años, mientras que los montos más altos tendrán hasta 10 años para pagarse. El trámite puede iniciarse desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit o de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). El primer paso consiste en verificar si el trabajador es elegible y cuánto dinero tiene disponible para solicitar. Posteriormente, el solicitante deberá definir el proyecto de mejora y presentar un presupuesto detallado de la obra que desea realizar. Una vez aprobado el financiamiento, contará con un plazo máximo de nueve meses para utilizar el dinero. La documentación requerida incluye: